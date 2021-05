Les députés de l’Artsakh se sont rendus au mémorial du génocide arménien à Erévan pour se recueillir

La délégation des députés de l’Artsakh avec à sa tête Artur Tovmasyan le président du Parlement de la République de l’Artsakh s’est recueillie le 4 mai au mémorial du génocide arménien à Erévan. Sergueï Ghazaryan le représentant permanent de la République de l’Artsakh en Arménie et Mikhaïl Virabyan le responsable du bureau de l’Artsakh en Arménie étaient dans la délégation qui s’est inclinée devant la flamme éternelle dédiée au souvenir des 1,5 millions de victimes arméniennes du génocide de 1915 perpétré dans l’Empire ottoman par le gouvernement Jeune-Turc.

Toujours hier, la délégation s’est rendue au panthéon militaire de Yerablour à Erévan afin de rendre hommage aux héros tombés ors de la Première guerre de l’Artsakh (1991-1994), la guerre de quatre jours d’avril 2016 et le la Deuxième guerre de l’Artsakh entre septembre et novembre 2020.

Krikor Amirzayan