Une prime de 100 dollars pour chaque Arménien tué

Un tribunal arménien a prononcé le 4 février une peine de prison à vie à l’encontre de deux Syriens qui avaient été capturés pendant la dernière guerre du Haut-Karabakh.

L’armée du Haut-Karabakh, soutenue par l’Arménie, les avait faits prisonniers lors de violents combats avec les forces azerbaïdjanaises, interrompus par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre. Ils ont été remis à l’Arménie pour y être jugés sur la base d’une série d’accusations criminelles, notamment de terrorisme.

Le procès n’a duré que quelques heures, les deux accusés, identifiés comme étant Muhrab al-Shkheri et Yusef al-Haji, ayant apparemment plaidé coupable des accusations.

Le tribunal de Kapan, ville du sud-est de l’Arménie, les a condamnés à la prison à vie, confirmant les affirmations des enquêteurs selon lesquelles ils sont des mercenaires recrutés par des groupes militants pro-turcs pour « terroriser les civils » au Karabakh et commettre d’autres crimes de guerre.

Selon les procureurs du procès, les Syriens ont suivi un entraînement militaire dans un camp du nord de la Syrie entre juin et septembre 2020 avant d’être transportés en Azerbaïdjan via la Turquie. En plus d’un salaire fixe de 2 000 dollars, les recruteurs ont également promis de payer 100 dollars pour chaque Arménien tué par eux, selon les procureurs.

Les deux hommes ont admis être des mercenaires dans leurs témoignages diffusés à la télévision arménienne à la fin de l’année dernière. Les responsables arméniens ont présenté ce témoignage comme une preuve supplémentaire que des milliers de Syriens ont combattu au Karabakh aux côtés de l’Azerbaïdjan contre de l’argent.

Les affirmations arméniennes ont été soutenues par la France et, implicitement, par la Russie.

Le président français Emmanuel Macron a accusé la Turquie de recruter des combattants djihadistes syriens pour l’armée azerbaïdjanaise peu après le déclenchement d’hostilités à grande échelle dans et autour du Karabagh, le 27 septembre. La Russie a également exprimé sa vive inquiétude quant au déploiement de « terroristes et de mercenaires » venus de Syrie et de Libye dans la zone du conflit.

La Turquie et l’Azerbaïdjan ont nié la présence de tout mercenaire étranger dans les rangs de l’armée azerbaïdjanaise. Bakou a qualifié de frauduleuses les confessions télévisées des Syriens.

De multiples rapports des médias occidentaux citant des membres de groupes rebelles islamistes dans les zones du nord de la Syrie sous contrôle turc ont déclaré fin septembre et en octobre qu’ils se déployaient en Azerbaïdjan en coordination avec le gouvernement turc.

