Le président Armen Sarkissian a examiné avec les responsables du Fonds Arménien la réalisation de projets dans la région de Syunik au sud de l’Arménie

Le président arménien Armen Sarkissian vient de recevoir dans son bureau présidentiel à Erévan le 4 mai, les responsables du conseil d’administration du Fonds Arménien (Hayastan Himnatram) dont le directeur Haykak Archamyan. Ce dernier a présenté au président arménien les projets en cours du Fonds Arménien ainsi que ceux inscrits pour les prochains mois.

Le président Armen Sarkissian a expliqué qu’il s’était récemment rendu dans la région de Syunik au sud de l’Arménie et rencontré la population et les problèmes que cette dernière évoquait. Il a surtout insisté sur l’importance des villages frontaliers, de la situation sociale et économique de ces populations frontalières et de leurs besoins. Le président arménien a demandé à la direction du Fonds Arménien d’avoir un regard particulier sur cette région du Syunik pour y développer de nombreux projets.

Krikor Amirzayan