Entretien avec le ministre de la Culture Lusine Gharakhanyan de la République d’Artsakh

Andy Vermaut est un militant international des droits de l’homme vivant en Belgique. Il a eu l’occasion de s’entretenir en exclusivité avec la Ministre de la Culture de l’Artsakh en tant que membre de l’alliance internationale pour la défense des droits et libertés (AIDL), statut consultatif par les Nations Unies.

Andy Vermaut : Merci pour votre aimable invitation et pour la discussion d’aujourd’hui, Madame le Ministre.

Lusine Gharakhanyan : Grâce à une personne comme vous de l’alliance internationale pour la défense des droits et des libertés (AIDL), nous avons la possibilité de diffuser notre message à un niveau plus élevé. Je m’excuse pour le terme que j’utiliserais, mais j’avais perdu tous mes espoirs et mes rêves pour l’avenir. J’ai presque perdu tout espoir et toute confiance dans le fait que quelqu’un, n’importe qui de l’extérieur, nous soutiendra. Donc, merci Andy Vermaut pour votre discours et votre aide pour soulever cette question de l’Artsakh dans le monde entier.

Andy Vermaut : Oui, je vais essayer de vous aider, si les gens veulent bien m’écouter.

Lusine Gharakhanyan : Et je peux officiellement vous confirmer que ce qui s’est passé en Artsakh est le plus grand terrorisme du XXIe siècle.

Andy Vermaut : Oui, je voudrais aussi parler de la dégradation de la culture du Haut-Karabakh et de son impact sur les gens d’ici. Nous pensons qu’il y a aussi beaucoup de choses que les habitants du Haut-Karabakh peuvent faire pour éviter cette destruction culturelle totale. Par exemple, regardez Wikipedia, où nous pouvons voir un changement et une réécriture complète de l’histoire au cours de quelques mois. Le peuple du Haut-Karabakh ne doit pas accepter cela et doit contester la réécriture de l’histoire.

Lusine Gharakhanyan : Le Haut-Karabakh est un territoire biblique. C’est un fait quand on regarde l’étude biblique de cette région. Normalement, cette région devrait être considérée comme un paradis. Vous savez, sur ce territoire, ces bâtiments culturels et nos monuments n’appartiennent pas seulement au peuple d’Artsakh, mais aussi à la communauté mondiale. La communauté mondiale est maintenant confrontée à une ruine concrète. Nous sommes vraiment au bord d’une culture qui est presque totalement détruite.

Andy Vermaut : Qu’en est-il de toutes ces églises qui sont récemment arrivées sur le territoire de l’Azerbaïdjan ?

Lusine Gharakhanyan : Le sujet de ma thèse était le folklore de l’Azerbaïdjan. La haine contre le peuple arménien a des origines profondes, peu importe quand et où nous avons commencé le folklore, nous voyons le caractère inhumain.....

Andy Vermaut : Vous voulez dire. La déshumanisation du peuple du Nagorno-Karabakh ?

Lusine Gharakhanyan : La déshumanisation oui. Vous avez probablement déjà vu les vidéos sur les atrocités commises par les Azéris contre nos soldats. Je pense qu’ils ne méritent pas d’être considérés ou d’être reconnus comme un pays, en raison de leurs actions barbares. Et ils vont tuer, ruiner et démolir tout, encore et encore.

Andy Vermaut : Oui, je comprends, pourrions-nous également considérer l’effet sur le système scolaire. Combien d’écoles ont été complètement détruites par les bombardements, et combien ont été partiellement détruites ?

Lusine Gharakhanyan : Cent seize écoles sont maintenant sous la juridiction de l’ennemi, et cent deux écoles sont maintenant sur notre territoire. La guerre a eu un effet direct sur notre système éducatif. J’ai honte et le monde devrait également avoir honte et être humilié pour son ignorance et sa réponse inadéquate à cette guerre. Vous savez, vingt-quatre mille étudiants ont été exposés à ce traumatisme de la guerre.

Andy Vermaut : Vingt-quatre mille ?

Lusine Gharakhanyan : Vingt-quatre mille étudiants ont été victimes de ce crime. Six mille trois cents d’entre eux ont péri, ainsi que leur foyer et leur éducation. Environ deux mille trois cents enseignants, ont perdu leur maison et leur travail. J’ai écrit une lettre à l’Unesco, responsable des questions d’éducation, mais je suis extrêmement déçue de n’avoir encore reçu aucune réponse.J’ai vraiment perdu confiance dans ces grandes organisations internationales.

Andy Vermaut : Mais, dans le cadre de l’alliance internationale pour la défense des droits et libertés (AIDL), nous avons écrit à toutes les missions des Nations Unies pour les informer de ce qui s’est passé. Pour nous réunir, nous avons même essayé les installations diplomatiques européennes avec une réunion au service européen d’action extérieure. Nous leur avons posé des questions. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais nous avions le veto de l’Allemagne, qui ne voulait pas imposer de sanctions à la Turquie. Nous avons envoyé des courriels à tous les parlementaires européens et aux représentants de la Commission européenne.

Lusine Gharakhanyan : Merci Andy pour vos efforts. En tant que ministre de l’éducation, je suis maintenant gênée de rencontrer des étudiants. Je ne peux pas regarder dans les yeux des écoliers ou des étudiants et leur expliquer la situation. Je suis profondément humilié. Comment puis-je leur expliquer pourquoi nous ne pouvons pas les protéger ? Que dois-je leur dire en réponse à cette question ? Il ne peut s’agir d’un phénomène naturel qu’au XXIe siècle, l’enseignement scolaire soit terrorisé ou ait été soumis au terrorisme. Je suis bien conscient que je vous transmets une très mauvaise image et je vous prie d’accepter mes excuses pour cela. Mais, mais je dois être honnête et rester fort, droit et direct. Nous avons beaucoup d’artistes en Artsakh, beaucoup de sculpteurs. S’il vous plaît, offrez-leur la possibilité de pratiquer, d’exercer leur vocation, de faire leur travail de manière pacifique et dans des conditions pacifiques. Et le monde a permis à la Turquie, peuplée de 80 millions d’habitants, à une armée de l’OTAN et aux djihadistes de se battre contre des personnes pacifiques. Le monde leur a permis d’envahir l’Artsakh, un territoire habité par seulement cent quarante mille personnes. Et le système de valeurs de toute la population, non seulement de l’Artsakh, mais de la planète, est maintenant confus. L’innocence a été tuée. Nous inculquons à nos enfants des idéaux civilisés et des manières civilisées. Comment puis-je continuer à enseigner à nos écoliers que nous devons être respectueux, et humains quand notre voisin décapite notre peuple... Bien sûr, nous ne pouvons pas leur enseigner des choses aussi barbares. En même temps, le reste de la planète doit nous aider.

Andy Vermaut : Oui, et la communauté internationale devait vous aider, mais elle n’en a pas fait assez. Quelles sont les raisons de cela ? À votre avis, pourquoi ne vous ont-ils pas aidé immédiatement ?

Lusine Gharakhanyan : A mon avis, les superpuissances stratégiques ont poursuivi leurs propres intérêts et nous ont classés comme un intérêt mineur. Notre cause est considérée comme une préoccupation très mineure pour elles. Cette guerre a été un génocide dans sa forme la plus pure. C’est l’aboutissement d’un génocide, un génocide impuni, perpétré au début du vingtième siècle. Et maintenant nous en avons vu la continuation.

Andy Vermaut : Donc, nous avons vu la dévastation de cette école et même le bombardement de l’école. J’ai vu comment les enfants réagissaient. Beaucoup d’individus, y compris de nombreux adolescents, souffrent maintenant de troubles de stress post-traumatique. Même les enseignants souffrent d’un certain nombre de problèmes psychologiques. Comment le ministère de l’éducation de l’Artsakh soutient-il ces personnes ?

Lusine Gharakhanyan : Actuellement, nous avons quatre mille cinq cents enseignants qui souffrent d’une grave dépression. Et nous avons un total de vingt-quatre mille enfants terrifiés. Ils suivent actuellement une thérapie en petits groupes. Mais ils sont toujours là, ils sont vivants, et ils combattent toujours la guerre à l’intérieur d’eux-mêmes. Les pères de la grande majorité des enfants sont soit décédés, soit disparus. Allez dans n’importe quelle école et regardez dans les yeux des élèves pour comprendre. Il n’y a même aucune sanction ou punition de la part de la communauté internationale. Ils n’ont imposé aucune sanction ou restriction aux agressions turques et azéries, je suis certain qu’à l’avenir ils ne nous permettront pas de vivre dans cette région, dans ces vingt-cinq pour cent restants de l’Artsakh. Même s’il y a une nouvelle guerre, la guerre reprendra, et je ne déserterai pas, je n’abandonnerai pas ma maison, mes biens, ma terre. J’ai décidé de garder une arme, et s’il y a une attaque, je protégerai ma maison, ma famille et mon pays avec une arme. Et si je dois partir, si je suis obligé de prendre la décision d’être sous le contrôle, pris sous le contrôle des Azéris, je me suiciderai. C’est mon pays, et je ne peux pas en être séparé.

Andy Vermaut : Pensez-vous que la guerre va reprendre ?

Lusine Gharakhanyan : Rien ne nous est promis. Pour moi, chaque personne est un projet de Dieu, et chaque personne doit vivre sa vie de manière à satisfaire Dieu. Je vais me battre, je vais me battre pour le bien de ma santé mentale.