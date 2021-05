Deux mercenaires syriens condamnés à la prison à vie

Le procès de deux mercenaires syriens capturés lors du conflit au Nagorny Karabakh à l’automne dernier et accusés d’y avoir participé aux côtés des forces azerbaïdjanaises contre les indépendantistes arméniens a débuté mardi en Arménie, a annoncé la justice du pays.

La première audience du procès des deux Syriens, accusés notamment de « terrorisme », s’est déroulée mardi dans un tribunal de Siounik (sud de l’Arménie), selon un communiqué de la justice arménienne.

Selon l’acte d’accusation, ces deux « ressortissants syriens » sont accusés d’avoir participé, au sein des forces azerbaïdjanaises et en échange d’une « compensation financière », à une « guerre agressive » déclenchée par les autorités azerbaïdjanaises fin septembre.

« Leurs actes visaient à détruire des civils qui n’ont pas participé directement aux combats » au Nagorny Karabakh, territoire qui s’était libéré du joug azerbaïdjanais, « et à leur infliger de graves blessures », affirme l’acte d’accusation.

Un tribunal de Siounik (sud de l’Arménie) "les a condamnés aujourd’hui à la

prison à vie pour terrorisme. Ils ont entièrement reconnu leur culpabilité", a

indiqué à l’AFP la porte-parole du Parquet général, Arevik Khatchatrian.

Au total, une trentaine de mercenaires issus de « groupes terroristes internationaux » ont été identifiés et sont accusés d’avoir participé à ce conflit. Ils sont recherchés par la justice arménienne, selon la même source.

La Turquie, qui soutient fermement Bakou, a été accusée elle d’envoyer des mercenaires pro-turcs de Syrie se battre du côté de l’Azerbaïdjan, ce qu’elle

dément.

Avec AFP