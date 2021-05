Aide aux soldats blessés

Programme de réintégration sociale des soldats blessés

La Fondation Aznavour et l’ONG « Soutien aux soldats blessés » unissent leurs forces

Erevan, Arménie

4 mai, 2021

L’ONG « Soutien aux soldats blessés » s’associe à la Fondation Aznavour afin de mettre en œuvre le programme de réintégration sociale des soldats blessés.

Dans le cadre de ce programme, des subventions seront octroyées aux soldats blessés et/ou handicapés lors du service militaire et/ou la guerre pour la réalisation de leurs idées entrepreneuriales.

En plus du financement des idées entrepreneuriales, les bénéficiaires du programme recevront une assistance dans les domaines suivants - orientation professionnelle, formation professionnelle, soutien en matière d’emploi, accompagnement au développement d’idées et de projets, accompagnement professionnel à la mise en œuvre d’idées entrepreneuriales et suivi annuel.

Le but du programme est de créer une source de revenus durable pour les soldats blessés et d’assurer leur indépendance financière.

« Depuis les premiers jours de la guerre en Artsakh, la Fondation Aznavour a concentré toutes ses ressources afin de fournir une assistance ciblée aux populations et secteurs affectés par la guerre. Dans le cadre de cette mission humanitaire, la Fondation a réussi à collecter 175 tonnes d’aide en France et en Suisse avec le soutien de nos partenaires et à l’envoyer en Arménie en coopération avec le gouvernement français. À l’heure actuelle, la Fondation Aznavour vise à concentrer ses efforts sur les programmes sociaux et de rééducation. Nous sommes heureux que nous procédions à cette nouvelle étape avec le lancement de ce programme mis en œuvre conjointement avec l’ONG « Soutien aux soldats blessés », a dit Kariné Evoyan, directrice adjointe de la Fondation Aznavour.

Haykuhi Minasyan, présidente de l’ONG « Soutien aux soldats blessés » et directrice de la Maison du soldat, a noté que la réintégration sociale des soldats blessés est d’une importance capitale. « Le but des programmes éducatifs mis en œuvre dans la Maison du soldat est de donner aux soldats blessés une spécialisation compatible avec leur blessure, en fonction de leurs préférences et de leurs qualités personnelles, qui sera actuelle et demandée sur le marché du travail. Le soldat blessé sera en mesure de trouver un emploi rémunéré décemment ou de s’engager dans une activité entrepreneuriale, d’acquérir une indépendance financière et, par conséquent, de les réintégrer dans la société. Les soldats sont des membres à part entière de la société, donc on doit créer un environnement et des opportunités de développement pour eux. Je suis heureuse que la Fondation Aznavour apporte son appui à ce projet important. Je suis sûre que nous pouvons obtenir un excellent résultat ensemble », a déclaré Haykuhi Minasyan.

Tous ceux qui ont été blessés tout au long du conflit du Haut-Karabakh peuvent devenir les bénéficiaires de ce programme de réintégration sociale des soldats blessés.

Les bénéficiaires souhaitant participer au programme doivent soumettre leurs idées commerciales au programme « Une fenêtre » du « Centre de réhabilitation du défenseur de la patrie » (58 Rue Abovyan, tél. 093982849).

L’idée sera évaluée et discutée avec le bénéficiaire avec le soutien d’un spécialiste, et, si nécessaire, sera améliorée pour répondre aux critères requis. Les idées entrepreneuriales seront ensuite soumises à un comité d’évaluation spécial. Toutes les demandes approuvées seront financées. Chaque projet approuvé sera financé à hauteur de 5 000 euros, et un maximum de 12 mois sera accordé pour sa mise en œuvre.

L’acceptation des candidatures commence le 4 mai 2021. La date limite de dépôt des candidatures est le 15 juin 2021.



Pour plus d’informations sur le projet, veuillez visiter le site Web de la Fondation Aznavour : www.aznavourfoundation.org

Toutes les organisations et personnes souhaitant contribuer à la mise en œuvre du programme sont invitées à nous contacter. Grâce à des efforts conjoints, nous pouvons impliquer plus de bénéficiaires dans le programme, garantissant un avenir durable à de nombreuses familles.

Le dossier de candidature est également disponible sur le lien suivant : https://bit.ly/3b1obcH

Texte original ci-dessous :