L’homme qui avait profané à Erévan la statue du Mahatma Gandhi a été arrêté

La police arménienne a informé mardi que l’homme qui a profané la statue du Mahatma Gandhi à Erévan a été retrouvé et arrêté.

Le 29 avril, les médias ont rapporté que la statue du Mahatma Gandhi avait été profanée.

Le groupe opérationnel du département de police de Mashtots (Erévan) a découvert sur les lieux que la profanation avait endommagé le piédestal de la statue du Mahatma Gandhi, située dans le parc près des rues Halabyan et Margaryan.

Les enquêteurs criminels de la division Mashtots du département de police de la ville d’Erevan et les agents du département d’État d’Erevan du service de sécurité nationale ont découvert l’identité de l’auteur grâce à des recherches et rapprochements de données conjointes.

Un habitant d’Erevan, âgé de 61 ans, a été emmené au poste de police de Mashtots le 3 mai et a témoigné être l’auteur du vandalisme. Une enquête est en cours.

Krikor Amirzayan