Mardi 4 mai, en fin de matinée, Son Excellence, Madame l’Ambassadrice de la République d’Arménie en France, Hasmik Tolmajian, Hovhannès Guévorguian, Représentant de la République d’Artsakh en France, ainsi que Monsieur Arnaud Ngatcha, Adjoint à la Mairie de Paris en charge des relations internationales et de la Francophonie et le Directeur de publication des Nouvelles d’Arménie Magazine, Ara Toranian, ont inauguré l’exposition photographique « Le Cri du Silence » du photo-reporter Antoine Agoudjian. Ce dernier s’est appliqué à décrire à ses hôtes le quand, comment et pourquoi il a réalisé tel ou tel cliché sur les différents théâtres de guerre ou catastrophes qu’il a vécu au cours des dernières décennies.

À visiter jusqu’au jeudi 6 mai au soir.









Photos Jean Eckian