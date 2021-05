A Gumri, Lilit Khatchartyan (39 ans) a donné naissance à son 13e enfant qui prit le prénom de Missak, un cousin héros tombé à 19 ans lors de la guerre de l’Artsakh

La famille Khatchatryan à Gumri s’est agrandie. Lilit Khatchartyan (39 ans) a donné naissance à son 13e enfant. Un garçon pesant 3,100 kg. Actuellement les Khatchatryan ont 6 filles et 7 garçons. Une famille dont trois enfants ont déjà choisi la voie de la musique, de la peinture et de dentiste. Les autres sont encore jeunes pour décider. Le 13e enfant a été nommé Missak en l’honneur d’un cousin tombé en héros lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Missak était tombé à 19 ans sur le mont Ara dans les batailles de la région de Djbrayil. Son corps avait été retrouvé plusieurs mois après la guerre de l’’Artsakh et authentifié par les traces ADN. Ce héros qui avait deux sœurs était l’unique garçon de la famille.

Lilit ne travaille pas, son mari est un ouvrier spécialisé. Ils vivent normalement, modestement. Lilit désire que le gouvernement aide davantage les familles nombreuses et les aide dans leur problème de logement.

Lilit Khatchatryan qui a 13 enfants appelle les femmes arméniennes à donner davantage de naissances pour compenser les jeunes soldats Arméniens morts lors de la guerre de l’Arstakh. En tenant son nouveau-né dans ses bras, Lilit Khatchatryan veut accomplir son rêve…avoir un 14e enfant…

Krikor Amirzayan