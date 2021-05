Dialogues d’Aurora : Une plateforme commune pour comprendre les besoins de l’Artsakh et spécifier les priorités

Non seulement les questions de sécurité, sociales et économiques doivent être abordées pour stabiliser la situation en Artsakh (Nagorno Karabakh), la renforcer et la restaurer après la guerre de 2020, mais une priorité spéciale devrait être accordée aux ressources humaines et aux spécialistes de haute qualité en Artsakh qui seront impliqués dans le travail de restauration sur le terrain - c’est la conclusion faite par les participants de l’événement des Dialogues Aurora intitulé « Partenariat pour l’Artsakh » qui s’est tenu à UWC Dilijan le 2 mai 2021. L’initiative humanitaire Aurora avait réuni les partenaires du programme Aurora pour l’Artsakh, des organisations locales et de la diaspora, des fondations, des agences gouvernementales et des représentants des médias.

Vache Gabrielyan, doyen du Manoogian Simone College of Business and Economics de l’Université américaine d’Arménie (AUA), a noté que ce rassemblement visait à cartographier les besoins et les capacités afin de comprendre l’ampleur du travail nécessaire ainsi que les domaines et les opportunités pour organiser d’autres activités.

« C’est un événement crucial, qui incarne également le concept de Gratitude en action d’Aurora, lorsque les personnes qui reçoivent de l’aide donnent un coup de main à celles qui sont dans le besoin. De nombreuses personnes peuvent avoir des idées, mais pas assez de fonds ; d’autres peuvent avoir de l’argent, mais pas d’idées, et d’autres encore peuvent avoir des capacités. Ici, nous allons combiner les idées et les capacités. Il ne s’agit pas d’un simple événement, mais du point de départ d’un travail commun », a déclaré Vache Gabrielyan.

Depuis le lancement du programme Aurore pour l’Artsakh, l’Initiative a déjà alloué près de 1,7 million de dollars pour soutenir 75 projets mis en œuvre par des partenaires locaux et internationaux et a l’intention de développer le programme, poursuivant ainsi cette mission.

En accueillant les participants, Ruben Vardanyan, cofondateur de l’Initiative, a parlé de la reconstruction de l’Artsakh et de la construction d’un Artsakh et d’une Arménie plus forts grâce à des efforts conjoints : « Le soutien d’Aurora à l’Artsakh ne se limite pas à des dons financiers ; nous devons devenir un pont et le maintenir. D’un côté, il y a nous, notre esprit et notre identité arméniens, et de l’autre côté, il y a le moyen d’être connecté au monde. Nous devons construire une nation forte. Je suis sûr que nous le pouvons. »

« ’Partenariat pour l’Artsakh’ n’est pas seulement le nom de cet événement, mais c’est en fait la philosophie de la façon dont Aurora travaille. Partout où Aurora lance des projets et travaille dans le monde ou en Arménie et en Artsakh, nous le faisons avec des partenaires. Lorsque la guerre a commencé l’année dernière, les cofondateurs d’Aurora se sont engagés à verser immédiatement un million de dollars au All-Armenian Fund pour des projets d’aide urgents. Et lorsque la guerre a pris fin, Aurora a été l’un des premiers à engager un autre million pour les projets, pour les personnes touchées par la guerre », a déclaré Nicola Stanisch, directeur exécutif de l’initiative humanitaire Aurora.

Artak Beglaryan, chef de cabinet du président de la République d’Artsakh, a déclaré que la guerre a provoqué le déplacement interne ou forcé de 39 000 personnes qui sont actuellement sans abri, et qu’il y avait des familles de plus de 4 000 soldats tombés au combat, 10 000 soldats blessés, des personnes disparues et des prisonniers de guerre, ce qui a soulevé des questions liées à la santé mentale. Il a souligné l’importance de la discussion pour comprendre ces questions et leurs solutions. « En tant que personne originaire de l’Artsakh et en tant que représentant du gouvernement de l’Artsakh, je voudrais vous remercier pour votre cœur qui bat pour cette partie de notre patrie, aussi. Je suis reconnaissant à Aurora et à tous les participants pour leurs efforts en faveur de l’Artsakh. »

« Il y a 6 300 familles, soit environ 25 000 personnes, déplacées de l’Artsakh en Arménie. Nous devrions nous réunir et construire ensemble notre retour chez nous », a ajouté Michayel Virabyan, coordinateur du quartier général opérationnel du gouvernement de l’Artsakh en Arménie.

« Cette plateforme est très importante dans la mesure où elle nous donne l’occasion de discuter des besoins urgents, à moyen et à long terme et de voir comment nous pouvons combiner nos capacités. Nous prenons des mesures actives pour permettre aux institutions internationales de mettre en œuvre des projets en Artsakh », a déclaré Karen Daduryan, conseillère du ministre arménien des affaires étrangères, en parlant de leur travail en Artsakh.

L’événement comprenait quatre ateliers axés sur les soins de santé, l’éducation et la culture, le développement économique et les questions sociales, au cours desquels des spécialistes ont discuté des besoins sectoriels et tenté de définir les prochaines étapes. L’atelier sur les soins de santé était animé par Ara Babloyan, directeur scientifique et président du conseil d’administration de l’Arabkir Joint Medical Center-Institute of Child and Adolescent Health ; l’atelier sur l’éducation et la culture était animé par Narine Aghabalyan, chef du programme Aurore pour l’Artsakh et ancien ministre de l’éducation, des sciences et des sports de la République d’Artsakh ; l’atelier sur le développement économique a été modéré par Vahe Keushguerian, conseiller du président de l’Artsakh pour les programmes de développement et cofondateur et président du conseil d’administration d’Impact Hub Yerevan ; et l’atelier sur les questions sociales a été modéré par Mira Antonyan, président de l’Association arménienne des travailleurs sociaux et directeur exécutif du Centre de soutien aux enfants - Fondation, Fonds de secours arménien.

Au cours des sessions, les résultats préliminaires d’une enquête visant à évaluer les effets de la guerre en Artsakh ont été présentés. L’enquête avait été menée par l’Association arménienne des travailleurs sociaux․.

« Notre enquête a montré que 30% des personnes déplacées de l’Artsakh vers l’Arménie sont prêtes à retourner en Artsakh tout de suite, 40% sont prêtes à retourner s’il y a un logement et d’autres conditions, et seulement 30% hésitent encore. C’est un très bon indicateur », a déclaré Mira Antonyan. Elle a également évoqué les discussions menées lors de l’atelier sur les questions sociales et a souligné l’importance du développement des capacités locales, de l’engagement de spécialistes d’Arménie et de la diaspora et de la préparation de spécialistes directement en Artsakh.

Ara Babloyan a résumé l’atelier sur les soins de santé en mettant l’accent sur les questions liées à la perte de potentiel professionnel et aux dommages causés aux infrastructures par la guerre. Il a également souligné l’importance des discussions conjointes : « Aurora a donné l’occasion aux principales organisations qui ont travaillé en Artsakh de se connaître et de poursuivre leur travail en collaborant. C’est pourquoi un conseil de coordination, adjoint au ministère, a été mis en place. Ce conseil permettra d’une part d’élaborer une stratégie de développement des soins de santé, et d’autre part de coordonner l’ensemble des aides qui seront apportées à l’Artsakh, tant à court qu’à long terme. »

Les participants à l’atelier sur le développement économique et le modérateur de l’atelier Vahe Keushguerian avaient spécifié plusieurs domaines autour desquels les discussions ont été menées. Ces domaines étaient la production, l’agriculture, l’entrepreneuriat social, le développement urbain et l’administration régionale des infrastructures. M. Keushguerian a souligné certaines des possibilités de relance et de développement économiques. « Par exemple, en ce qui concerne l’industrie des biens de consommation, il existe des usines de couture et notre priorité est de rétablir leurs activités. Le tissage de tapis est une autre question qui nous intéresse. La fabrication de tapis est une tradition depuis des milliers d’années, mais nous n’avons actuellement qu’une usine à Stepanakert, où nous employons 60 personnes. Il s’agit presque d’une culture perdue, que nous devons restaurer ».

Les participants à l’atelier sur l’éducation et la culture, et le modérateur de l’atelier Narine Aghabalyan ont discuté de la question de sauver de la destruction le patrimoine culturel arménien actuellement sous le contrôle des forces azerbaïdjanaises, et de la nécessité d’apporter des changements fondamentaux dans le domaine de l’éducation, de faire correspondre correctement l’éducation formelle et non formelle, d’adapter l’éducation et la science aux besoins économiques, de renforcer le capital humain, etc. Un compte rendu écrit détaillé de toutes ces discussions a été établi afin de poursuivre les travaux sur ces sujets.

« Ces discussions visaient non seulement à atténuer ou à éliminer les effets de la guerre, mais aussi à façonner une vision de l’avenir, ce qui est très important. Si nous parlons de reconstruire et de renforcer l’Artsakh, nous devons absolument nous tourner vers l’avenir, et nous devons rendre la vision de cet avenir visible pour les personnes qui y vivent », a déclaré Narine Aghabalyan.

Noubar Afeyan, co-fondateur de l’initiative humanitaire Aurora, a rejoint l’événement « Partenariat pour l’Artsakh » en ligne et a salué les participants depuis Boston, Massachusetts. Lui et Ruben Vardanyan se sont souvenus de Vartan Gregorian, cofondateur d’Aurora, récemment décédé, et l’ont cité dans leurs discours.

« Nous pensons que cet événement contribuera à la réalisation plus efficace de notre mission à l’avenir. Comme je l’ai mentionné à diverses occasions, si nous ne créons pas conjointement notre avenir aujourd’hui, demain sera trop tard. Il est difficile de croire aujourd’hui que Vartan n’est pas avec nous et je voudrais conclure mon discours en le citant : »Avec la survie vient la responsabilité, avec la responsabilité vient l’action, pas seulement les mots« . Aujourd’hui, nous sommes tous responsables », a déclaré Noubar Afeyan.

* * *

A propos de l’Initiative Humanitaire Aurora

L’Initiative humanitaire Aurora est une fondation qui cherche à relever les défis humanitaires sur le terrain dans le monde entier en se concentrant sur l’aide aux plus démunis. Sa mission est enracinée dans l’histoire arménienne puisque l’Initiative a été fondée au nom des survivants du génocide arménien et en remerciement à leurs sauveurs et s’efforce de transformer cette expérience en un mouvement mondial.

Toutes les activités d’Aurora sont basées sur le concept universel de la gratitude en action. Ce concept implique que d’innombrables personnes à travers le monde qui ont reçu de l’aide en temps de crise peuvent exprimer au mieux leur gratitude en offrant une assistance similaire à quelqu’un d’autre. En impliquant les sympathisants d’Aurora dans le monde entier, cette initiative deviendra un effort mondial qui fera boule de neige pour élargir le cercle des sauveurs et, surtout, le nombre de personnes sauvées.

En répondant aux défis humanitaires urgents, l’initiative offre une seconde chance à ceux qui en ont le plus besoin. Fidèle à sa vision - « Nous croyons que même dans les moments les plus sombres, un avenir meilleur est entre les mains de ceux qui s’engagent à donner aux autres de l’aide et de l’espoir » - Aurora accueille tous ceux qui adhèrent à cette philosophie.

Cet engagement de huit ans (2015 à 2023, en souvenir des huit années du génocide arménien 1915-1923) vise à promouvoir une philanthropie basée sur l’action et axée sur des résultats tangibles. Cet objectif est atteint grâce aux différents programmes de l’Initiative : Prix Aurora pour l’éveil de l’humanité, Aurora pour l’Artsakh, le mouvement #AraratChallenge, les Dialogues Aurora, les Subventions Aurora, la Communauté Aurora, l’Index Aurora et l’Initiative 100 LIVES.

L’initiative humanitaire Aurora est la vision des philanthropes Vartan Gregorian, Noubar Afeyan et Ruben Vardanyan, qui ont été rejoints par des milliers de partisans et de partenaires. Le président d’Aurora, le Dr Tom Catena, s’appuie sur son expérience de chirurgien, de vétéran, d’humanitaire et de lauréat du prix Aurora 2017 pour diffuser le message de la gratitude en action à un public mondial.

L’Initiative humanitaire Aurora est représentée par trois organisations - la Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (New York, États-Unis), la Fondation 100 Lives (Genève, Suisse) et la Aurora Humanitarian Initiative Charitable Foundation (Erevan, Arménie).

Aurora pour l’Artsakh

Grâce au programme Aurore pour l’Artsakh, l’Initiative humanitaire Aurore aide la population de l’Artsakh confrontée à une grave crise humanitaire à la suite de la guerre de 2020 en Artsakh (Nagorno Karabakh). En mars 2021, Aurora a déjà alloué 1 700 000 $ pour soutenir 75 projets en Artsakh mis en œuvre par des partenaires locaux et internationaux et pour fournir une aide humanitaire urgente à la population de l’Artsakh par l’intermédiaire du Hayastan All Armenian Fund.

Le programme Aurore pour l’Artsakh prévoit également de faire venir les leaders humanitaires mondiaux dans la région afin de trouver de nouvelles opportunités pour aider la population locale, de soutenir la position internationale de l’Artsakh et d’assurer des solutions efficaces sur le terrain.

Le programme Aurore pour l’Artsakh est mis en œuvre par le biais du mouvement #AraratChallenge, une initiative mondiale de crowdfunding visant à répondre aux besoins humanitaires de l’Arménie et des communautés arméniennes dans le monde. Cette campagne de crowdfunding vise à accroître l’impact et la portée de l’initiative humanitaire Aurora pour combattre la pauvreté, améliorer les soins de santé et fournir une éducation aux personnes dans le besoin. Tout le monde peut rejoindre ce mouvement et donner une seconde chance à ceux qui en ont le plus besoin.

À partir d’octobre 2020, les fonds collectés par le mouvement #AraratChallenge ont été utilisés pour soutenir les initiatives humanitaires aidant les habitants de l’Artsakh touchés par la guerre.

Pour obtenir plus d’informations sur les projets soutenus par le programme Aurore pour l’Artsakh et pour voir les « Visages de l’Artsakh », veuillez consulter le site AraratChallenge.com.

Texte original :

en arménien

en russe

en anglais