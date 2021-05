La marine francçaise et la résolution de la question d’Orient

Nous vous proposons aujourd’hui de (re)découvrir l’ouvrage de référence de Christophe Mommessin « La marine française et la résolution de la question d’Orient (1797-1922) » , publié en 2019 après quatre intense années de recherches dans les archives du Service historique de la défense.

L’auteur, Commissaire en chef de la marine, a mis à jour des faits méconnus, en résonance avec l’actualité internationale et politique (crise syrienne, Chrétiens d’Orient, commémoration de l’alliance franco-britannique lors de la Grande guerre, etc.) Une place importante est consacré au génocide des Arméniens et à celui des autres Chrétiens d’Orient.

L’ouvrage est disponible sur Amazon au prix de 26 €

