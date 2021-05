Aujourd’hui encore on torture et on tue des arméniens « coupables » de vouloir vivre libres sur leur terre

Aujourd’hui encore ces crimes sont commis au nom du panturquisme 🇹🇷 et 🇦🇿

Quel prix les arméniens doivent-ils payer pour que le monde n’acceptent plus ? pic.twitter.com/aH3qmBxM3U

— François DEVEDJIAN (@fdevedjian) May 3, 2021