Selon Andalou, l’agence de presse officielle turque des « experts pakistanais » ont unanimement rejeté la déclaration du président américain Joe Biden sur le génocide arménien, la qualifiant d’« injuste et partiale ». Ils appellent à construire une contre-récit vis à vis de cette démarche »illégale" qui montre que « Washington applique deux poids, deux mesures ».

S’exprimant lors d’un séminaire en ligne intitulé « US-Turkey standoff on the killings of Armenians in World War-I : Putting up the right context », ils ont invité le président turc Recep Tayyip Erdogan à mobilisé les pays partageant les mêmes idées afin de protester fermement contre cette initiative « politiquement motivée, qui vise à faire pression sur Ankara pour son rôle vigoureux contre l’islamophobie croissante ».

« C’est un moment de l’histoire où tous les pays musulmans et les amis de la Turquie doivent s’unir... », a déclaré le sénateur Mushahid Hussain Sayed, président de la commission des affaires étrangères du Sénat pakistanais, ancien ministre de l’information.

Le lieutenant-général (retraité) Talat Masood, analyste de la défense basé à Islamabad, a demandé à l’UE de soutenir et de s’associer à la proposition de longue date d’Ankara de créer une commission conjointe d’historiens pour examiner la question et à une prise de position « unanime et ferme » en faveur de la Turquie et contre la montée de l’islamophobie.

Il est a rappeler que la république islamique du Pakistan est le seul Etat au monde à ne pas reconnaître l’Arménie…