La grande église protestante arménienne d’Ourfa

Comme leurs frères apostoliques et catholiques, les protestants arméniens ont connu la persécution et le martyr en 1915. A leur anéantissement physique succéda la rapine et l’appropriation de tous leurs biens, individuels et communautaires par les autorités nationales et locales et les particuliers, le plus souvent leurs voisins.



Si les pertes matérielles de l’Église apostolique arménienne – plus de 2 200 monastères et églises, des centaines d’écoles et autres institutions – sont connues grâce à un recensement des « Biens nationaux » [Ազգային կալուածք] réalisé par le Patriarcat arménien de Constantinople à la veille de la Première guerre mondiale, il n’en n’est pas de même me semble-t-il pour les Arméniens catholiques et protestants. Un important travail de recherche nous attend donc encore dans ce domaine.



Ce n’est un secret pour personne, l’actuelle République turque est fondée sur un gigantesque crime, l’anéantissement des populations indigènes : Arméniens, Assyriens et Grecque présents sur les terres qui la constitue aujourd’hui depuis des temps immémoriaux. Dans ce pays, les biens et la richesse collective et individuelle reposent en grande partie sur la rapine organisée après la destruction de ces millions de vies.



Avec un aplomb extraordinaire l’État turc peut toujours aujourd’hui demander des comptes aux États-Unis sur le sort des Peaux-rouges et à la France pour son comportement en Algérie, mais il doit également expliquer où sont passés les millions de chrétiens présents dans l’Empire ottoman à la veille de la Première guerre mondiale. Pourquoi leurs églises, parfois millénaires, ont été détruites, ou transformées en mosquées ou en lieux à usages multiples.



La grande église arménienne protestante d’Ourfa, l’antique Édesse, est l’un des ces milliers de sanctuaires profanés, ruinés et usurpés. Située dans la rue Ali Fuad Bey, (criminel militaire turc de la période) dans le quartier de Tilfandir, cette grande et élégante construction aurait selon une tradition locale été élevée sur les fondations d’une église plus ancienne dédiée aux 12 apôtres où l’on aurait apporté en 1092 une parcelle de relique de la Croix conservée au monastère de Varak dans le Vaspourakan. Sa construction débute 1880 sur les plans de l’architecte Kel Krikor, grâce au pasteur Hagop Abouhayatian, grande figure de la communauté arménienne locale.



On sait que le religieux qui s’est consacré à son édification s’est rendu en Allemagne en 1877 afin de collecter des fonds pour la construction de l’église. Comme des dizaines de milliers d’Arméniens, celui-ci meurt assassiné lors des massacres de 1895 de même que l’architecte. En 1915, après une glorieuse résistance de trois mois face à un corps de l’armée turque de plus de 12 000 hommes, débute la déportation et l’anéantissement des Arméniens d’Ourfa. L’église est d’abord transformée en entrepôt pour un orphelinat, puis en prison. En 1956, après sa restauration, comme la cathédrale apostolique de la sainte Mère de Dieu, ce très bel édifice est transformé en mosquée sous le nom de « Firfirli çami ».



Il ne reste plus aujourd’hui un seul arménien dans une ville qui en comptait 35 000 en 1915.

24 avril 1915, je me souviens et je revendique.

Sahag Sukiasyan