La Libye appelle Ankara à coopérer pour le départ des forces étrangères

Le gouvernement libyen d’unité nationale a appelé lundi la Turquie à coopérer pour le départ des mercenaires et forces étrangères présentes en Libye, tout en participant au renforcement du cessez-le-feu entre forces rivales. « Nous appelons la Turquie à coopérer avec nous pour mettre fin à la présence de toutes les forces étrangères et des mercenaires afin de préserver la souveraineté » de la Libye, a déclaré la ministre libyenne des Affaires étrangères Najla al-Mangoush. Lors d’une conférence de presse avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu, en visite à Tripoli, Mme Mangoush a souligné « l’importance (...)