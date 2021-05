La Chine envoie le plus grand lot de vaccins à l’Arménie

Le gouvernement arménien continue d’encourager la population à se faire vacciner contre le COVID-19 après avoir reçu ce week-end 100 000 doses d’un vaccin donné par la Chine.

L’envoi du vaccin CoronaVac, fabriqué par la société chinoise Sinovac, est le plus important lot de vaccins contre le coronavirus acheminé par avion en Arménie à ce jour.

« Les temps difficiles font apparaître de vrais amis qui unissent leurs forces pour lutter contre la pandémie », a déclaré l’ambassade de Chine à Erevan en annonçant la livraison vendredi.

L’Arménie a reçu 24 000 doses du vaccin COVID-19 d’AstraZeneca le 28 mars et 43 000 doses du vaccin russe Sputnik V dans les semaines suivantes.

La campagne de vaccination lancée par le gouvernement le 13 avril a suscité peu d’intérêt de la part du public jusqu’à présent. Selon le ministre de la santé, Anahit Avanesian, seuls quelque 3 000 Arméniens, soit environ 0,1 % de la population du pays, ont reçu une première dose de vaccin au 2 mai.

« Nous appelons nos concitoyens à s’adresser activement aux services de police et à se faire vacciner », a écrit le Premier ministre Nikol Pashinian sur Facebook après que sa femme et lui aient été vaccinés lundi matin. Il a prévenu que des pays du monde entier pourraient interdire aux étrangers non vaccinés d’entrer sur leur territoire dans le courant de l’année.

M. Pashinian a réitéré cet avertissement lors de son intervention au Parlement arménien plus tard dans la journée. Il a déclaré que les vaccinations étaient également importantes pour attirer davantage de touristes dans le pays.

« À Erevan et dans d’autres régions populaires d’Arménie, nous pouvons déjà voir des touristes, et si nous organisons correctement le cycle de vaccination, nous pourrions retrouver les volumes [touristiques] de 2019 », a-t-il déclaré.

Répondant à une question d’un législateur de l’opposition, M. Pashinian a refusé catégoriquement de révéler le type de vaccin qui lui a été injecté dans un centre médical public d’Erevan. « Je peux seulement dire que l’un des vice-premiers ministres a été vacciné avec AstraZeneca tandis que l’autre recevra Sputnik V », a-t-il déclaré.

De nombreux Arméniens semblent hésiter à se faire vacciner avec l’AstraZeneca en raison de récents rapports établissant un lien entre le vaccin et un trouble rare de la coagulation du sang. La semaine dernière, MM. Pashinian et Avanesian ont tous deux insisté sur le fait que le risque de tels effets secondaires était minime.

Les vaccinations étaient initialement limitées au personnel médical, aux personnes âgées et aux malades chroniques âgés de 55 ans et plus. Ces personnes ne sont éligibles que pour le vaccin d’AstraZeneca. Pour des raisons de sécurité, les personnes plus jeunes jugées les plus exposées au coronavirus se voient proposer le Sputnik V.

Plus tard en avril, Avanesian a autorisé le personnel médical à administrer les vaccins AstraZeneca à toutes les personnes disposées à les prendre. Selon le ministre de la Santé, la date limite d’utilisation du premier lot du vaccin britannico-suédois est fixée au 31 mai.

Les autorités arméniennes tentent d’accélérer leur campagne de vaccination malgré une diminution constante du nombre de cas quotidiens de coronavirus qu’elles ont signalés au cours de la semaine écoulée. Le ministère de la santé a déclaré lundi matin que seules 145 personnes avaient été testées positives au coronavirus au cours de la journée écoulée.