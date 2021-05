Le parquet arménien lance une enquête sur la légitimité du president Armen Sarkissian, invoquant son ancien passeport britannique

Rien ne va plus entre le president de la République Armen Sarkissian et le premier ministre Nikol Pachinian. Les relations entre les deux hommes, qui n’ont cessé de se degrader depuis la défaite de l’Arménie face à l’Azerbaïdjan, que le president Sarkissian a imputée au premier ministre dont il demandait ouvertement la demission, dès la mi-novembre, en écho aux différentes formations de l’opposition, semblent avoir atteint un point de non retour, avec l’enquête diligentée par des procureurs arméniens contestant à A. Sarkissian ses droits à une présidence, purement honorifique d’ailleurs, où l’avait élu en mars 2018 un Parlement alors dominé par le Parti républicain arménien (HHK) anciennement au pouvoir, au prétexte que le president, qui a longtemps été ambassadeur à Londres, a détenu la citoyenneté britannique. Comment ne pas interpreter ces démêlés judiciaires comme une riposte de l’exécutif aux refus répétés du president Sarkissian de signer une série de décrets de Pachinian, à commencer par celui fin février, limogeant le chef d’état-major arménien Onnik Gasparian, accusé de tentative de coup d’Etat par le premier ministre pour avoir signé une declaration appelant à sa demission ? Depuis, le president Sarkissian, sans aller jusqu’à en appeler au verdict de la Cour constitutionnelle, a poursuivi sa politique d’obstruction aux decisions de Pachinian, auxquelles il refusait de donner force de loi, qu’il s’agissait de celles sanctionnant les diffamations et suspectées de limiter les libertés de la presse et d’expression ou encore réformant le Conseil supérieur de la magistrature.

Pachinian, qui avait su maintenir des relations certes distantes, mais courtoises, jusqu’à la dernière guerre du Karabagh avec ce president qu’il tient pourtant pour un homme de l’ancien régime qui l’a placé d’ailleurs à ce poste, ne prend plus de gants pour contester sa légitimité qu’il n’a jamais ouvertement mis en cause jusque là. Mais si la question de la légitimité politique du president n’est pas ouvertement soulevée par l’exécutif arménien, le parquet se charge de la poser par les voies procédurières de la justice, qui en appelle aux articles de loi sur l’éligibilité d’A.Sarkissian au poste où il a été placé. A.Sarkissian a vécu et travaillé à Londres, en qualité notamment d’ambassadeur d’Arménie en Grande-Bretagne, pendant près de trois décennies avant de devenir le president de la République il y a un peu plus de trois ans, une fonction surtout protocolaire en vertu de la réforme constitutionnelle orchestrée par l’ancien president arménien Serge Sarkissian, et approuvée par un referendum en décembre 2015, qui faisait de l’Arménie une république parlementaire, dongt l’exécutif est dirigé par le premier ministre, fonction que Serge Sarkissian avait cru pouvoir assumer avant que la revolution de Pachinian ne le contraigne à en démissionner, le 23 avril 2018, après six jours d’exercice seulement. Selon la Constitution arménienne, les candidats à la présidence de la République soumis au vote de l’Assemblée nationale doivent justifier d’une citoyenneté arménienne, et uniquement arménienne, durant les sis années précédant le vote.

A. Sarkissian a reconnu avoir reçu la citoyenneté britannique en 2002 quand l’ancien Parlement, alors contrôlé par les partisans de Serge Sarkissian (sans lien de parenté), en passe de troquer son costume de president contre celui de premier ministre, l’avaient élu élu président en mars 2018. Mais il avait souligné qu’il y avait renoncé en 2011, soit six ans avant, comme l’imposent les termes de la Consitution. Les députés de l’opposition de l’époque, à commencer par Nikol Pachinian, avaient affiché leurs doutes, et demandé des preuves officielles britanniques censées confirmer les dires d’A.Sarkissian. Pachinian avait par la suite fait savoir qu’A.Sarkissian lui aurait présenté de telles preuves lorsqu’ils s’étaient rencontrés fin avril 2018, au moment où triomphait la “ revolution de velours”. Le premier ministre arménien n’a jamais depuis soulevé en public la question de l’éligibilité du président. En début d’année, 53 juristes, dont le dirigeant de l’association nationale du barreau, presentaient toutefois au Service special d’enquête d’Arménie (SIS) ce qu’ils désignaient comme une information montrant qu’A.Sarkissian est aurait gardé la citoyenneté britannique après 2011. L’agence d’investigation de l’Etat avait néanmoins refuse d’ouvrir une enquête, conduisant ainsi le collectif d’avocats à se retourner vers le bureau du Procureur-général. Un porte-parole du Procureur-général Artur Davtian a déclaré lundi 3 mai qu’il avait décidé d’ordonner au SIS d’ouvrir une enquête sur une suspicion de falsification de documents, estimant que les “doutes” sur l’éligibilité d’A. Sarkissian n’avaient pas été dissipés. “Seule une enquête poussée, objective et élargie pourra répondre à toutes les questions”, a notamment déclaré ce responsible du parquet, Gor Abrahamian, devant les journalistes de RFE/RL. Il a ajouté que l’enquête étudiera tous les documents disponibles relatifs à la citoyenneté britannique de Sarkissian. “Je veux souligner qu’à ce stade, aucune disposition légale ne peut être prise les concernant”, a-t-il précisé. A. Sarkissian et son cabinet n’ont pas réagi sur le moment à cette mesure qui pourrait bien relancer l’apreuve de force entre la présidence et l’exécutif. Mais le camps ne sont pas aussi tranchés. Ainsi, au nombre des plaignants, figure Ara Zohrabian, le president de la Chambre des Avocats d’Arménie qui est aussi un critique du gouvernement de Pachinian. A.Zohrabian affirme qu’avec ses confrères, il détient des documents d’une entité privée britannique qui prouveraient que Sarkissian serait resté sujet britannique au moins jusqu’en 2012. Serge Sarkisian s’est exprimé quant à lui sur la question au detour d’une interview télévisée diffusée ce weekend, en se disant convaincu jusqu’à aujourd’hui que l’actuel président satisfaisait aux crétères d’éligibilité requis par la Constitution.