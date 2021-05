Sous couvert de travaux de rénovation l’Azerbaïdjan détruit la cathédrale arménienne Sourp Ghazantchetsots de Chouchi selon Kegham Nazaryan

L’Azerbaïdjan ne peut sauvegarder les valeurs du patrimoine culturel d’un peuple contre lequel durant des années elle a mené une campagne de haine diffusée et entretenue par l’Etat. Affirmation de Kegham Nazaryan le défenseur des droits de l’homme en Artsakh. Sur sa page facebook Kegham Nazaryan est revenu sur « les travaux de rénovation » de la cathédrale Sourp Amenaprguitch de Chouchi.



« Sous le couvert de travaux de rénovation les Azéris profanent l’une des valeurs les plus importantes du patrimoine spirituel et culturel des Arméniens, la cathédrale Sourp Ghazantchetsots Amenaprguitch de Chouchi » écrit Kegham Nazaryan. Il ajoute « nous avons souvent vu comment l’Azerbaïdjan se comporte face aux valeurs du patrimoine culturel arménien et il est facilement compréhensible que sous l’appellation de travaux de restauration, ce qui se réalise. L’objectif est de supprimer les traces de la présence arménienne ».

Il rappelle les nombreux sites du patrimoine arménien qui furent vandalisés ou détruits par l’Azerbaïdjan sur le territoire de l’Artsakh. « Si l’Azerbaïdjan est réellement intéressée par la protection des valeurs du patrimoine culturel et spirituel arménien, pourquoi elle refuse jusqu’à présent l’arrivée dans la zone d’experts indépendants de l’UNESCO ? » questionne K. Nazaryan et demande aux organisations internationales une pression plus forte sur Bakou.

Krikor Amirzayan