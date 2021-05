Bakou récompense Israël pour son aide lors de la guerre de l’Artsakh en l’installant au nord de l’Iran

Après la guerre de 44 jours en Artsakh, Bakou utilise ses liens d’amitié pour investir dans les zones occupées de l’Artsakh. Mais 6 mois après la guerre, aucun des pays amis -exceptés la Turquie- n’a réalisé des investissements dans ces zones occupées selon le spécialiste de la région Taron Hovhannisyan.

Mais selon des sources non officielles un certain nombre de pays seraient intéressés pour réaliser des projets économiques, et parmi ces pays, l’Italie, la Chine, le Belarus et la Turquie. Des sociétés turques réaliseraient des travaux sur les routes de l’Artsakh.



Selon Taron Hovhannisyan aucun document officiel n’est pour l’instant communiqué sur les pays qui ont accepté de réaliser des projets dans ces zones occupées de l’Artsakh. Mais la société chinoise de téléphonie Huawei aurait fait part de ses prétentions ainsi que le président biélorusse Alexandre Lukachenko lors de sa dernière visite à Bakou a évoqué l’intérêt de son pays pour le développement de l’agriculture. L’Italie et Israël auraient également fait par de leurs prétentions de collaborer avec Bakou.

« Les sociétés turques de travaux publics ont depuis longtemps investi en Azerbaïdjan et elles réalisent en Artsakh occupée la route entre Varanda (Fizouli) et Chouchi. (…) d’autres sociétés turques réalisent également des projets » affirme Taron Hovhannisyan et ajoute que le clan des familles Aliev e Pachyev (de la famille de Merhiban Alieva) tentent de récupérer des contrats sur ces régions occupées.

« Il y a un ou deux mois un homme d’affaire Azérie désirait acheter des terrains à Chouchi et construire une maison, mais le clan Aliev a affirmé que les autorités n’ont pas l’intention de laisser quiconque d’acheter des terrains pour réaliser des opérations » dit T. Hovhannisyan.



Selon Armen Petrosyan un spécialiste du monde arabe, après la guerre de 44 jours en Artsakh, Israël désire également sa part du gâteau et les relations entre Israël et l’Azerbaïdjan auraient été redoublés après la guerre. Des sociétés israéliennes participeraient activement aux travaux de construction dans de nombreuses localités de l’Artsakh occupés tels qu’à Aghal dans la région de Zangelan où le projet de « village intelligent » est en cours. Les sociétés iraniennes seraient catégoriquement écartées. Ainsi selon Behman Salehi le président de l’association des ingénieurs et exportations de services techniques d’Iran, malgré les nombreuses promesses « actuellement aucune société de services iranienne n’est pas retenue dans la reconstruction de ces zones de l’Artsakh ».

Selon A. Petrosyan, sous l’investissement économique, Israël renforce sa présence sur la frontière nord de l’Iran. Le spécialise du monde arabe affirme que dans la région de Djbrayil près de la frontière avec l’Iran dans une unité militaire azérie, sont placés des drones israéliens, ce qui renforce l’idée qu’Israël se rapproche de la frontière de l’Iran.

Krikor Amirzayan