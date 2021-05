Une partie d’Erévan sera éclairée la nuit par les panneaux solaires

Plus d’une centaine d’immeubles d’Erévan seront éclairées à la tombée de la nuit jusqu’à l’aurore grâce à des panneaux solaires installés sur les toits des bâtiments de la capitale arménienne.

L’annonce de cet éclairage solaire a été annoncée par la Mairie d’Erévan dans le cadre du projet « L’Union européenne pour Erévan, énergie solaire » avec 26 000 habitants de la capitale qui profiteront de ce projet d’éclairage. Ainsi les factures d’électricité seront réduites de 77% par ces panneaux solaires. Actuellement ces panneaux solaires son déjà installé sur les toits de 21 immeubles a affirmé Nana Abelyan la responsable du Développement et des projets d’investissements de la ville d’Erévan. Le projet des panneaux solaires est évalué à 1,250 million d’euros dont 250 000 à la charge de la Ville d’Erévan. A terme, plus de 100 immeubles de la capitale disposeront de panneaux solaires sur les toits.

Krikor Amirzayan