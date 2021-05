Qui est Rob Petrosian ?

C’est une histoire abracadabrantesque racontée sur le site de France 24. Une affaire qui sent l’amateurisme de petits pieds nickelés. Elle démarre avec un certain Rob Petrosian, qui prétend être journaliste du Washington Post accrédité à la Maison Blanche. Le journaleux se présente comme un grand défenseur de Donald Trump et sur les réseaux sociaux où il est extrêmement présent et suivi. D’ailleurs, il n’hésite pas à discréditer Joe Biden. Il affirme par exemple que sa politique est en train de ruiner le pays ou prétend que le président des Etats-Unis est sur le point d’être hospitalisé.

Intriguée par ces fake news à répétition , ses photos truquées à coup de Photoshop et ses attaques de la France et son aura sur le net, une enquête a été menée par la rédaction des Observateurs de France 24. Son verdit est clair : Rob Petrosian n’est pas journaliste et il vit très probablement en dehors des USA. Car, ô surprise, le compte instagram de Rob est associé à un numéro de téléphone.... turc et le « I » majuscule avec un point, plusieurs fois employé dans un tweet, est une lettre de l’alphabet turc. Sans blague ?