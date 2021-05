10e Festival panarménien du dolma sur le site archéologique de Zvartnots le 22 mai

Le 22 mai sur le site archéologique des ruines de l’église de Zvartnots près d’Erévan se déroulera le 10e Festival panarménien du dolma le plat de la cuisine arménienne traditionnelle. Le Festival du dolma est organisé par le Service de protection des réserves et musées historiques et culturels et l’association du développement et de protection de la cuisine arménienne traditionnelle.

Le festival permettra aux cuisiniers et organisations de proposer le dolma arménien, une occasion de faire connaitre cette cuisine aux visiteurs et touristes. Un jury décernera trois prix dont celui du meilleur goût et de la meilleure présentation.

Précisions que l’Arménie n’a pas réussi à inscrire le dolma arménien ou sa préparation, dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. L’Azerbaïdjan ayant précédé l’Arménie dans cette inscription litigieuse qui s’est effectuée à coups de bakchichs…

Krikor Amirzayan