Pour Thierry Mariani le Karabakh est une terre azérie

Thierry Mariani, bien connu pour ses liens privilégiés avec le régime dictatorial d’Aliev, a déclaré ce matin sans ambages au micro de Jacques Bourdin que le Karabakh est une terre azérie et qu’il était pour l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. Pour justifier de sa position, la tête de liste du Front National dans la région sud a argué que Renaud Muselier, son rival, aurait dit la même chose en 2003, alors qu’il était secrétaire d’Etat. À ceci près que Monsieur Muselier a toujours fait état des trois principes de base sur lesquelles se fondaient les négociations : « l’intégrité territoriale » « le droit à l’autodétermination du Haut-Karabakh », « le non recours à la force ».

Monsieur Mariani a juste oublié ces deux derniers éléments…que Bakou vient de violer allègrement, par une guerre inégale menée avec la Turquie.

Monsieur Mariani a également indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une guerre entre chrétiens et islamistes. Ce qui est vrai pour le camp arménien. Mais cela l’était-il aussi pour les 2000 djihadistes syriens recrutés par Erdogan pour combattre les Arméniens, avec à la clé une prime de 1000 dollars pour chaque chrétien décapité ?

En déclarant enfin qu’il s’agit d’une guerre entre nationalismes, l’ex-président du Groupe d’amitiés avec l’Azerbaïdjan à l’Assemblée Nationale met sur un pied d’égalité l’impérialisme néo-ottoman, mis en œuvre par le tandem Aliev-Erdogan, et la lutte des Arméniens pour leur droit à l’existence sur leurs terres ancestrales, 100 après le génocide.

Ces propos scandaleux, qui reprennent les clichés de la propagande turco-azerbaïdjanaise peuvent être écoutés dans la vidéo ci-dessous.