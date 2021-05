Chanter dans les ruines : les littératures de l’Arménie

« La littérature Arménienne dans l’histoire » proposée par Gabriel Basmajian et Agop J. Hacikyan, nous plonge dans la tradition littéraire arménienne : un recueil de chansons, épopées, contes populaires, poésie et œuvres théologiques et philosophiques. C’est le seul ouvrage (1992) accessible en français sur la toile.

Gabriel Basmajian et Agop J. Hacikyan ont également publié, trois volumes de 1000 pages chacun (The Heritage of Armenian Literature) d’extraits de chefs-d’œuvre arméniens dans des traductions anglaises magnifiquement rendues, tout en permettant aux lecteurs de profiter de l’immédiateté de ces œuvres à travers des discussions animées sur les auteurs et leur époque.

Des biographies de plus de 130 auteurs éminents figurent dans ces pages, accompagnées de commentaires critiques sur leurs œuvres et d’extraits étendus des œuvres elles-mêmes. Les textes sont édités, annotés avec des notes de bas de page et présentés dans un format qui permet une compréhension facile. La littérature dévoile un riche concours d’œuvres dans une perspective historique. Les expériences variées du passé arménien prennent vie, permettant de nouvelles compréhensions et comparaisons avec les littératures d’autres nations.

