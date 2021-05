Les faux-airs des faussaires

Continuant son œuvre de faussaire révisionniste, Robert Mobili et les adeptes de sa pseudo « Église albanienne des Oudis » continuent de parcourir les régions occupées de l’Arshak et revendiquer le patrimoine arménien. Ces derniers jours, ils se sont rendus dans le village de Dogh de la région de Hatrout pour un « pèlerinage flash-mob » comme ils l’avaient déjà fait à deux reprises à Dadivank et à Tzitzernavank.

Comme les fois précédentes, cette opération d’intoxication qui ciblait cette fois l’église Saint Jean-Baptiste a été reprise sur le site internet de cette officine de la propagande azerbaidjanaise et la chaine de télévision ITV (voir plus bas).



L’église du village bâtie au 17e sur les fondations d’un sanctuaire plus ancien avait été récemment restaurée par le gouvernement de la République d’Arshak.



Dans les environs du village, se trouvent également le monastère de Gtchavank (12e s), l’église Saint Vartan (17e s), le monastère de Saint Etienne le Protomartyr, de nombreux Khatchkars. Dans ce village se trouve également un manoir ayant appartenu à un mélik (prince) du Karabakh.



Durant la Première guerre d’Artsakh des années 90, la région de Dogh qui avait le cadre d’âpres combats avait été libérée par des combattants arméniens dirigés par le général Arkadi Ter-Tatévossian, récemment décédé.

Sahag Sukiasyan

Les faussaires à l’œuvre « Din və cəmiyyət » Xocavənd rayonu Tuğ Alban Məbədi - 30.04.2021

