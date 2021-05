24 avril : Quel bilan diplomatique ? par Ara Toranian

Indubitablement les commémorations du 106e anniversaire du génocide arménien auront été marquées par la prise de position du président américain qui a, pour la première fois, reconnu officiellement le fait historique. De par sa dimension internationale et les conséquences géopolitiques qu’il porte en germe, ce geste a renforcé le poids du discours arménien, dominé cette année par les événements du Karabakh qui ont mis en évidence la pérennité du panturquisme et son corollaire arménophobe.

Cette annonce de la Maison Blanche n’est en tout cas pas étrangère aux signes visibles d’une relance de l’activité diplomatique sur le sujet. Ainsi-a-t on appris dans les jours qui ont suivi le 24 avril, que le président français s’était entretenu avec son homologue russe pour notamment souligner « la nécessité d’avancer concrètement sur la question des prisonniers, le soutien humanitaire et la préservation du patrimoine ».

Les deux chefs d’Etat sont-ils allés plus loin ? Selon un communiqué du Kremlin, « les parties se sont déclarées prêtes à coordonner leurs efforts sur les différents aspects du règlement du conflit du Haut-Karabakh, notamment par le biais du Groupe de Minsk de l’OSCE ». Une précision capitale, à mettre en regard avec le compte rendu de la conversation d’Antony Blinken avec Aliev du 29 avril qui indique notamment que « le Secrétaire (d’Etat, NDLR) a noté l’importance des efforts continus des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour négocier un règlement politique durable du conflit du Haut-Karabakh bénéficiant à tous les peuples de la région ».

Ce regain d’initiatives qui intervient dans la foulée de la déclaration de Biden annonce-t-il le retour dans la partie du Groupe de Minsk, au plus haut niveau, ou pour le moins, à un niveau plus élevé que celui d’Igor Popov (Russie), de Stéphane Visconti (France) et d’Andrew Shoffer (États-Unis) ? Sans être désobligeant à leur égard, il est en tout cas clair que seule une implication au sommet des 3 trois Etats coprésidents, ou au minimum au niveau de leurs ministres des Affaires étrangères, sera susceptible de ramener le tandem Aliev-Erdogan, si ce n’est à de meilleurs sentiments, du moins à une révision à la baisse de leur dogme selon lequel la question du Haut-Karabakh a été définitivement résolue par leur offensive commune. Une idée dont ils se persuadent à qui mieux mieux, mais qui ne correspond pas à la réalité du droit international, frontalement bafoué par cette agression militaire.

Il est en tout état de cause utile de constater que la Russie paraît ouverte au partage des responsabilités avec les Français et les Américains dans la recherche d’une paix négociée. Une possibilité apparemment toujours d’actualité, même s’il elle pourrait à première vue sembler contraire aux intérêts à court terme de Moscou qui s’est imposé, avec sa force d’interposition, comme seul arbitre réel du conflit. Mais une possibilité qui pourrait également, d’un autre côté, renforcer sur le long terme la position du Kremlin face à l’épée de Damoclès - le mandat de 5 ans - qui pèse sur la durée de sa « force d’interposition ». Laquelle est déjà dénoncée par des manifestations à Bakou, sous le regard complaisant des autorités.

En tout cas, de ce qu’on peut décrypter de l’appel d’Emmanuel Macron à Poutine et de celui de Blinken à Aliev, les Etats-Unis tout comme la France sont favorables à la fois à un retour du Groupe de Minsk et à la présence armée russe autour du Haut-Karabakh. Pourrait-il d’ailleurs en être autrement eu égard aux exigences de la paix menacée par le panturquisme et le panislamisme dont les résurgences ne font l’affaire d’aucune de ces trois puissances ?

Et ce, même si la Turquie mise sur le tropisme anti-russe de Washington en essayant de lui faire croire que son implication militaire au Haut-Karabakh vise à contrer l’influence du Kremlin dans le Sud-Caucase, et non à poursuivre son agenda expansionniste... Mais qui pourrait être dupe de pareilles sornettes ?

Dans l’impressionnante partie d’échecs en cours, quel sera le sort dévolu à l’Arménie ? « Monnaie d’échange », risque-t-elle d’être sacrifiée par Poutine aux intérêts turcs, comme l’ont été les Kurdes du Rojava en 2019, en contrepartie d’une renonciation aux velléités anti-Bachar d’Erdogan en Syrie, et d’un arrêt de son soutien militaire à l’Ukraine, deux enjeux stratégiques pour la Russie ?

Ou, « verrou stratégique », sera-t-elle sauvée, parce que la Russie ne saurait se résoudre au danger d’un continuum terrestre panturque de la Méditerranée à la Caspienne, et aussi parce que pour Moscou, comme pour Paris et Washington, la sécurité de l’Arménie relève, de part sa trajectoire historique, d’un système de valeurs communes qui vibre à l’unisson sous l’effet de leurs fidélités ancestrales comme de leurs références, mutadis mutandis, à un même registre civilisationnel ? Depuis la lutte contre le nazisme jusqu’à celle contre Daech, n’est-il pas déjà arrivé que ces trois pays aujourd’hui membre du Conseil de Sécurité de l’ONU se retrouvent dans une même tranchée pour contrer la barbarie ? Et la recherche de cette convergence, ne serait-elle pas in fine souhaitable pour les uns et les autres, étant donné que ce qui unit l’Europe, la Russie et les Etats-Unis, est plus fort que ce qui les oppose, face aux vents fous qui soufflent sur toutes les braises du monde ?

En tout état de cause, après plusieurs mois de silence et de sidération, cette soudaine attention commune des pays médiateurs envers le Haut-Karabakh indique clairement que les jeux n’y sont pas faits. Reste à la partie arménienne à se montrer digne d’intérêt. Ce qui implique de ne transiger ni sur son partenariat stratégique avec la Russie, ni avec sa marche en avant vers la démocratie qui participe de sa souveraineté, de son estime d’elle-même, comme de son aura sur la scène internationale ainsi qu’auprès de ses « amis ». De la tenue de cette ligne de crête dépendra aussi la durée de sa ligne de vie.