Artak Beglaryan : 110 000 Arméniens déplacés lors de la guerre de l’Artsakh, 39 000 après la guerre, 120 des 228 commues sont occupées par l’Azerbaïdjan

Le responsable du bureau de la présidence de la République de l’Artsakh, Artak Beglaryan lors ‘une conférence organisée par l’organisation « Aurora » a réalisé le bilan des pertes économiques et sociales de la guerre de l’Artsakh.

« Actuellement 39 000 personnes sont non seulement déplacées, mais rencontres de nombreux problèmes sociaux, d’habitation, des besoins en matière d’éducation, de suivi psychologique, de santé (…) à part les déplacés nous avons les familles des victimes et des blessés, des disparus, des prisonniers qui ont toutes besoin d’un soutien social et en matière de santé » a affirmé Artak Beglaryan. L’Etat de l’Artsakh et l’organisation humanitaire « Aurora » étant en soutien.

Artak Beglaryan a également indiqué que des 228 communes de l’Artsakh avant la guerre, aujourd’hui 120 sont occupées par l’Azerbaïdjan. Le PIB (Produit Intérieur Brut) de l’Artsakh qui était de 342 milliards de drams en 2019 est a diminué de 22,4% en 2020 en passant à 270 milliards de drams. En 2021 il est prévu 224 milliards de drams en baisse de près de 35% par rapport à 2019.

Krikor Amirzayan