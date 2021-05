L’actrice Hermine Karagheuz nous a quittés (MAJ 18H30)

Nous venons d’apprendre avec tristesse qu’Hermine Karagheuz, actrice, écrivain et photographe a disparu le 30 avril dernier.

Cette comédienne qui a démarré le théâtre en 1967 et a été dirigée par Claude Confortès, Georges Wolinski, Patrice Chéreau ou Roland Monod, a plus d’une trentaine de pièces à son actif. Décrite par nombre d’observateurs comme « une des muses et créatrices incontournables impliquées dans les échanges et les réalisations des avant-gardes littéraires poétiques et dramaturgiques » du 20e siècle, elle a enchaîné les films avec les plus grands dont Rivette. Multi-talents, elle a également écrit plusieurs pièces de théâtre et fait plusieurs expositions dont « Mémoires arméniennes » au Parc de la Villette à Paris, en 2006.

Hermine Karagheozian n’a jamais oublié le génocide et ses racines arméniennes qu’elle a défendues chaque fois que l’occasion se présentait. Depuis des décennies, elle faisait partie intégrante du paysage communautaire, dont elle a été une figure fidèle et engagée. Issue de la génération de 1968, cette militante progressiste, douée d’une sensibilité d’écorchée vive et d’un franc-parlé redoutable, avait notamment participé au « Groupe des cent ». La révolte au cœur, elle avait animé nombre de mobilisations en faveur de l’Arménie, de l’Artsakh, comme de la reconnaissance du génocide, tout en étant particulièrement combative sur les questions plus universalistes liées notamment aux droits des femmes, aux luttes pour la justice et l’égalité. Elle va nous manquer.

Que la terre lui soit légère.

Pour la revoir quelques instants

