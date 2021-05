Le chef de l’armée arménienne en visite à Moscou

Les généraux les plus hauts gradés des armées arménienne et russe se sont rencontrés à Moscou pour faire le point.

Le ministère arménien de la défense a déclaré, le 30 avril dernier, que le lieutenant-général Artak Davtian a discuté avec son homologue russe, le général Valery Gerasimov, « d’un certain nombre de questions de coopération militaire bilatérale » au cours de la réunion qui s’est tenue la veille.

Un bref communiqué du ministère n’a donné aucun détail sur le voyage de Davtian à Moscou. Le ministère russe de la Défense n’a publié aucun communiqué de presse sur les entretiens.

Le chef d’état-major de l’armée arménienne s’est rendu dans la capitale russe cinq jours après que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et son homologue arménien, Vagharshak Harutiunian, se soient entretenus par téléphone pour la deuxième fois en deux semaines.

Selon le ministère de la Défense à Erevan, MM. Shoigu et Davtian ont discuté de l’opération de maintien de la paix russe en cours au Karabakh, des activités d’un contingent militaire conjoint russo-arménien et des « principales orientations des réformes à grande échelle » de l’armée arménienne lancées après la guerre.

Harutiunian a également parlé de ces réformes avec Gerasimov lors d’un appel téléphonique le 23 mars. Le bureau de presse du ministre a indiqué qu’ils étaient convenus qu’une délégation russe de haut rang se rendrait prochainement en Arménie pour des entretiens plus approfondis sur le sujet.

Une délégation conduite par l’un des adjoints de M. Gerasimov a déjà mené des négociations d’une semaine avec les hauts gradés de l’armée arménienne à Erevan en janvier. M. Harutiunian a déclaré par la suite que ces entretiens avaient pour but de « nous aider à réformer et à moderniser les forces armées arméniennes ».

Le Premier ministre Nikol Pashinian a expliqué que l’armée russe fournit déjà une telle assistance lorsqu’il s’est exprimé après avoir rencontré le président russe à Moscou le 7 avril. M. Pashinian a ensuite déclaré aux législateurs arméniens que les deux parties menaient des « discussions assez productives » sur un éventuel déploiement de troupes russes supplémentaires en Arménie et dans la province de Syunik, dans le sud-est du pays, en particulier.

La province de Syunik est limitrophe de l’Iran et des districts situés au sud-ouest du Nagorny-Karabakh, qui ont été pris par l’Azerbaïdjan pendant et après une guerre de six semaines interrompue par un cessez-le-feu négocié par la Russie le 10 novembre. La Russie y a envoyé des soldats et des gardes-frontières à la fin de l’année dernière pour aider l’armée arménienne à défendre la région contre d’éventuelles attaques azerbaïdjanaises.

