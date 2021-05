Erdogan évite l’escalade avec Biden

Malgré sa fureur à l’égard des États-Unis qui ont reconnu le génocide des Arméniens, la Turquie évite pour l’instant une épreuve de force qui pourrait nuire à son économie fragile et anéantir les espoirs de meilleurs liens avec les États arabes alliés des États-Unis.

Le président Tayyip Erdogan a violemment condamné la qualification par Joe Biden des massacres perpétrés il y a un siècle, déclarant que le président américain devrait « se regarder dans le miroir » et examiner le sort des Amérindiens anéantis par les colons qui ont fondé son pays.

Mais le dirigeant turc, habituellement combatif, qui a souvent utilisé les différends à l’étranger pour rallier le soutien national, se concentre davantage sur la relance d’une économie en difficulté qui est essentielle à ses perspectives de réélection à long terme.

Dans une réponse largement retenue, il n’a pris aucune mesure de rétorsion concrète et n’a abordé la question qu’une seule fois depuis la déclaration historique de Biden le 24 avril.

Dans le discours télévisé où il s’en est pris aux « remarques sans fondement, injustes et fausses » de Biden, Erdogan a souligné que les deux dirigeants pourraient prendre un nouveau départ lorsqu’ils se rencontreront en juin, pour la première fois depuis que Biden a pris ses fonctions.

Ce ton plus doux reflète le chemin délicat qu’emprunte Erdogan entre la fureur suscitée par la reconnaissance du génocide et la crainte des dommages que pourrait causer un désaccord plus profond avec Washington.

Il est également cohérent avec l’objectif plus large de la Turquie, depuis la fin de l’année dernière, qui consiste à rétablir des liens distendus avec les États occidentaux et arabes, après des années d’interventions militaires et de politique étrangère affirmée qui ont renforcé la puissance d’Ankara mais l’ont laissée largement isolée en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient.

Les relations avec Washington étaient déjà tendues après l’achat par la Turquie de défenses aériennes russes et le soutien américain aux combattants kurdes syriens.

Contrairement à Donald Trump, qui s’entretenait régulièrement avec Erdogan et l’appréciait, Joe Biden a gardé ses distances avec le président turc et son administration a critiqué le bilan d’Ankara en matière de droits de l’homme. Trois mois après son entrée en fonction, Biden n’a pas parlé à Erdogan jusqu’au 23 avril, lorsqu’il l’a appelé pour le prévenir de sa déclaration sur le génocide.

« Ce n’était certainement pas quelque chose d’agréable », a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire turc ayant connaissance de l’appel. « Faire cela au cours de sa première année était une position qui mettait les relations en péril ».

Dans le même temps, le responsable a déclaré que l’appel téléphonique avait « jeté les bases » d’une future coopération entre les deux partenaires de l’OTAN. « L’avenir montrera comment les relations vont évoluer, mais il semble toujours possible de surmonter cette situation. »

Deux autres responsables, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont également déclaré que la Turquie chercherait à éviter l’escalade avec Washington - du moins pour l’instant. Le porte-parole d’Erdogan et conseiller en matière de sécurité nationale, Ibrahim Kalin, a déclaré à Reuters, le lendemain de l’annonce de Biden, que la Turquie répondrait de diverses manières dans les mois à venir.

Après 18 ans au pouvoir, le soutien au parti d’Erdogan, s’est érodé alors que la croissance économique de la Turquie, autrefois dynamique, s’est arrêtée et que le pays est aux prises avec la pandémie de COVID-19. À l’approche des élections de 2023, qui marqueront le centenaire de l’État turc moderne, les chances d’Erdogan d’entamer une troisième décennie au pouvoir dépendent de sa capacité à redresser la situation du pays.

Les partis d’opposition affirment que le gouvernement a mal géré le COVID-19 et a commis une erreur en vendant 128 milliards de dollars de devises étrangères pour endiguer les pertes de la lire.

La déclaration de M. Biden a montré qu’Erdogan était trop faible pour donner au président américain la réponse qu’il méritait, a déclaré Meral Aksener, chef du parti nationaliste centriste Iyi, en se moquant de ce qu’elle a appelé la déférence inhabituelle d’Erdogan.

« Le leader mondial qui s’enorgueillit de fuir ceux qui le contrarient est devenu un petit chouchou très poli, très mignon, M. Erdogan », a-t-elle déclaré dans un discours aux membres de son parti.

Mais la lire n’étant pas loin d’avoir atteint son plus bas niveau par rapport au dollar et les taux du COVID-19 étant toujours dangereusement élevés, les responsables affirment que la priorité d’Erdogan est d’éviter tout nouveau préjudice pour l’économie. Ankara tente de reconstruire les ponts avec l’Union européenne, ainsi qu’avec les alliés des États-Unis, dont l’Égypte et l’Arabie saoudite.

« Nous agirons dans le cadre des conditions économiques pendant la pandémie et de l’approche que le président a indiquée en novembre, à savoir opter pour de meilleurs liens avec l’Union européenne, les pays du Golfe ou d’autres régions problématiques », a déclaré un haut responsable de la sécurité. Il a ajouté que la Turquie adopterait une politique d’attentisme jusqu’à la rencontre des présidents en juin.

Sinan Ulgen, directeur du groupe de réflexion Centre for Economics and Foreign Policy Studies, basé à Istanbul, a déclaré que ces entretiens seraient cruciaux pour façonner la relation entre la Turquie et Biden.

« Le fait que la réaction ait été modérée jusqu’à présent ne signifie pas qu’elle le restera à l’avenir », a-t-il déclaré.

Néanmoins, la réponse mesurée suggère qu’Ankara évite une « politique étrangère sujette aux conflits » qui a nui à l’économie en décourageant les investisseurs étrangers.

« C’est le début d’un changement radical », a-t-il déclaré. « Il reste à voir si cela sera durable et constituera l’axe principal de la politique étrangère turque dans les années à venir. »

