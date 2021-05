Aucun incident signalé à la frontière arméno-azérie dans la région du Syunik au sud de l’Arménie notamment sur la route Vorotan-Davit Bek

Le ministère arménien de la Défense dans un communiqué affirme que du 30 avril au 1er mai sur la ligne frontalière arméno-azérie la situation est inchangée et qu’aucun incident ne fut enregistré.

L’information est émise par le Service de Sécurité nationale d’Arménie chargée par les garde-frontières de surveiller et assurer la sécurité de l’Arménie. C’est la portion de 21 km de route arménienne frontalière entre les villages de Vorotan et Davit Bek sur l’axe routier Goris-Kapan dans le Syunik (Zanguezour) qui est la plus surveillée. Cette route de 21 km étant à proximité immédiate de la frontière de l’Azerbaïdjan alors qu’elle était avec l’Artsakh avant le 9 novembre 2020. Ces communiqués réguliers du ministère arménien de la Défense sont également destinés à rassurer la population du sud de l’Arménie dans la région du Syunik convoitée par Bakou.

Krikor Amirzayan