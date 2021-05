Albert Weiler : terrible de voir un pays s’engager à nouveau dans une guerre contre les Arméniens

168.am : Monsieur Weiler, cette année marque le 106e anniversaire du génocide arménien. Vous savez que la Turquie, l’Etat successeur responsable du crime, continue de le qualifier de « soi-disant » génocide et, en substance, ne reconnaît pas ce fait historique. L’Allemagne est devenue le 25e pays à adopter officiellement une résolution pour reconnaître le génocide arménien il y a quelques années, et vous étiez l’un des députés qui travaillaient activement à l’adoption de cette résolution. Comment le monde devrait-il réagir au génocide aujourd’hui ?

Albert Weiler : La communauté internationale a déjà reconnu le génocide. Il n’y a aucun doute sur ce fait historique, et il n’y a pas non plus de doute sur l’identité de la victime et l’identité du bourreau. Aujourd’hui, le plus grand défi reste l’incapacité de la Turquie à réévaluer rigoureusement et sincèrement ce génocide et à le reconnaître. À ce jour, la Turquie ne reconnaît pas l’injustice qui a eu lieu à l’époque. Ainsi, je continue d’exhorter le gouvernement turc à examiner, reconnaître et retravailler le passé et l’histoire. C’est la meilleure voie à suivre pour avoir un avenir commun.

168.am : Il semble que la reconnaissance par l’Allemagne du génocide arménien ne soit pas la dernière étape des efforts déployés dans ce sens. À votre avis, quelles sont les prochaines étapes que l’Allemagne devrait franchir ?

Albert Weiler : Par reconnaissance, le Bundestag a également reconnu la responsabilité conjointe. Basé sur l’histoire allemande, le thème de la culture du souvenir est d’une grande importance pour l’Allemagne. Sans reconnaître son histoire, l’Allemagne n’aurait jamais atteint le niveau de réconciliation avec Israël qu’elle a pu atteindre après 1945.

Avec la reconnaissance du Bundestag, l’Allemagne encourage particulièrement le gouvernement turc à faire le premier pas courageux vers une reconnaissance qui contribuera à la réconciliation, ainsi qu’à la coexistence pacifique dans la région. L’Allemagne est prête à soutenir la Turquie dans cette voie, ainsi que les sociétés civiles des deux pays [Arménie et Turquie].

168.am : Il y a des mois, pendant la guerre qui a eu lieu au Haut-Karabakh, le peuple arménien a de nouveau estimé que la Turquie avait une politique anti-arménienne forte lorsque la Turquie a envoyé des milliers de mercenaires terroristes de Syrie en Azerbaïdjan pour lutter contre les Arméniens. C’est aussi pourquoi le 24 avril est différent de ceux du passé car une fois de plus, les Arméniens ont compris que la menace de la Turquie n’est pas seulement une chose du passé. Il serait intéressant de connaître votre position : comment évaluez-vous la politique régionale de la Turquie ?

Albert Weiler : J’ai déjà condamné l’implication de la Turquie dans la guerre du Haut-Karabakh. C’était terrible de voir un pays responsable de l’élimination de millions d’Arméniens s’engager à nouveau dans une guerre contre les Arméniens chrétiens. L’établissement d’une paix à long terme exige des efforts dans les secteurs social et politique. La Turquie ne doit pas mettre en danger la fragile stabilité de la région. J’appelle particulièrement à s’abstenir d’utiliser une rhétorique militaire et agressive.