Accès restreint des voyageurs venant d’Inde, Brésil et Turquie

Abuja, 2 mai 2021 (AFP) - Le Nigeria va restreindre l’accès à son territoire à tous les voyageurs étrangers ayant séjourné au cours des deux semaines précédentes au Brésil, en Inde et en Turquie, afin de limiter la propagation du coronavirus, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires.

Cette mesure ne s’applique par aux passagers ayant effectué un transit par l’un de ces pays, a précisé dans un communiqué le comité présidentiel de lutte contre le Covid-19.

Le comité explique avoir pris cette décision sur la base d’une « évaluation du risque prenant en compte l’épidémiologie, la prévalence de variants inquiétants et le volume moyen de passagers entre le Nigeria et chaque pays, entre autres indicateurs ».

Les citoyens nigérians et les résidents permanents au Nigeria qui se sont rendus dans au moins un de ces trois pays dans les 14 derniers jours devront à leur arrivée se soumettre à une quarantaine obligatoire d’une semaine dans une structure homologuée par le gouvernement, selon le communiqué.

De plus, tout passager arrivant au Nigeria devra désormais présenter un test négatif au Covid-19 de moins de 72 heures, et non plus de 96 heures.

Le pays le plus peuplé d’Afrique compte officiellement plus de 165.000 cas de coronavirus, pour 1.954 décès. Mais ces bilans sont jugés sous-évalués, en raison du faible nombre de tests réalisés par rapport à ses plus de 200 millions d’habitants.