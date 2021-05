Dieudonné et Blet s’exilent en Turquie

Le premier est un humoriste qui ne fait plus rire personne depuis longtemps, le second un pianiste qui hait les Arméniens. Si tant est que l’un et l’autre tiennent parole, Dieudonné et Stéphane Blet s’apprêteraient à quitter la France pour s’installer en Turquie.

Le premier, maintes fois condamné pour antisémitisme par la justice française, aurait déjà envoyé une lettre à Erdogan dans laquelle il lui demanderait l’asile politique. L’un de ses fils serait déjà installé là-bas. Sa fureur se concentre presque exclusivement sur les Juifs, mais il n’hésite pas, dés que l’occasion se présente, à nier également le génocide des Arméniens. Pourquoi tant de rage négationniste ?

Quant au second autoproclamé pianiste à la carrière internationale, il s’est mis depuis longtemps au service de l’Azerbaidjan et de sa « diplomatie du caviar ». Bon petit soldat du panturquisme, ce triste sire se croit autorisé à dire tout le mal qu’il pense des Arméniens. Il déverse la bile sur les réseaux sociaux. Ses tweets pendant la guerre des 44 jours sont affligeants. Mais il ne faut pas s’étonner. Blet fait depuis 25 ans des allers-retours entre la France et la Turquie et il s’est installé à Istanbul, il y a quatre ans. Qui se ressemble....