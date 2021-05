Hommage du Pasteur Léonian

Chère famille Nacachian et alliés,

C’est avec une grande tristesse que mon épouse Léa et moi, avons appris le décès de notre très cher Kude Serpazan.

J’ai toujours eu un contact d’amitié et de fraternité avec notre bien-aimé, durant ses longues années consacrées au service de notre Eglise mère.

J’ai l’ai souvent côtoyé à de nombreuses reprises, lors des cérémonies religieuses à la Rue Jean Goujon, lors des rassemblements communautaires, lors des commémorations du génocide de 1915.

C’est sous sa présidence d’honneur qu’est né en Septembre 1994 la réunion des responsables de la communauté arménienne, dans son salon d’honneur, qui posera les fondements solides du Comité du 24 Avril, qui deviendra le CCAF.

Je n’oublierai pas sa visite aux côtés du Catholicos Karékine 1er en Janvier 1997, de l’Eglise évangélique arménienne d’Issy les Moulineaux où j’étais Pasteur. Ce fut une première en France.

Mais le souvenir le plus lumineux que je garde de lui, c’est de l’avoir côtoyé durant ces 5 années de mon pastorat à Alfortville. Chaque année en Janvier nous le visitions avec mon épouse, en présence de sa chère soeur Virgine,

et des membres de sa famille. Yervant yerpayr et Nazig kouïr étaient aussi là.

Que de moments de partage, d’amitié, de communion fraternelle sincère nous avons vécus. Parfois à notre arrivée nous le trouvions fatigués. Mais, durant la conversation il retrouvait son sourire qui illuminait tout son visage et il participait aux partages avec enthousiasme.

Un autre lieu et d’autres moments bénis que j’ai vécu , c’est qu’il ne refusait aucune de mes invitations de venir par sa présence honorer chaque année en l’Eglise évangélique arménienne d’Alfortville, les soirées en souvenir de notre héros national : Vartan Mamigonian . Et à la fin aux côtés du Père Dirayr, je l’invitais à s’avancer pour conduire la prière du Notre Père : Hayr mèr, et de dire la bénédiction ; le Bahbahnitch. Même âgé, même fatigué, sa présence était pour nous, au-delà des barrières ecclésiales, une source

de bénédiction spirituelle et d’unité.

Serpazan, vous nous manquerez, mais nous savons que là où vous êtes en paix, et votre souvenir restera toujours vivant en nous. Si aujourd’hui je suis absent à vos obsèques, veuillez m’en excuser, c’est que depuis Samedi 1er Mai je suis au chevet de nos compatriotes d’Arménie et d’Artsakh, pour leur apporter la consolation et le réconfort de l’amour de Dieu.

Bénis soit votre souvenir ! Votre jeune frère en la foi, et dans le service du Christ,



Badvéli Gilbert LEONIAN et Léa

Eglise évangélique arménienne

Alfortville