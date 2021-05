Communiqué « The Future Armenian »

30 avril 2021, Erevan. Le 29 avril, l’initiative publique The FUTURE ARMENIAN a été lancée. Elle vise à favoriser un dialogue qui mène à un cadre commun de compréhension autour du développement durable de l’Arménie et des Arméniens en tant que nation.

Le groupe de l’Initiative comprend Richard Azarnia (France), Artur Alaverdyan (Arménie), Noubar Afeyan (USA), et Ruben Vardanyan (Russie). 380 personnes ont déjà rejoint le groupe, dont Nicolas Aznavour (Arménie), Garo Armen (USA), Levon Aronian (Arménie), Ruben Arutyunyan (Russie), Anthony Barsamian (USA), Georgi Derluguian (Emirats Arabes Unis), Atom Egoyan (Canada), Eduardo Eurnekian (Argentine), Ruben Enikolopov (Russie), Stas Namin (Russie), Eric Nazarian (États-Unis), Artem Oganov (Russie), Alice Petrossian (États-Unis), Mari Papazian (États-Unis), Paul Polman (Suisse), James Tufenkian (États-Unis), Ralph Yirikian (Arménie).

THE FUTURE ARMENIAN - 15 OBJECTIFS

1. Définition d’une vision : Définir et s’approprier collectivement l’avenir de l’Arménie.

2. Souveraineté assurée : Reconnaître que notre sécurité est menacée et construire un système de défense plus efficace et tourné vers l’avenir.

3. Responsabilité historique : honorer la mémoire des victimes, des survivants et des sauveurs du génocide arménien par le biais d’un plaidoyer mondial et d’un soutien humanitaire pour prévenir, combattre ou guérir de tous les actes de violence contre l’humanité.

4. Libérer l’Artsakh : Garantir la sécurité physique de l’Artsakh et établir son statut juridique.

5. Unité entre l’Arménie et la diaspora : Transformer la relation entre l’Arménie et la diaspora en une relation basée sur le mutualisme et la confiance.

6. Une diaspora forte : mettre à jour et améliorer les institutions et les structures de la diaspora afin d’assurer leur vitalité et de préserver le patrimoine arménien mondial.

7. Des alliances fortes : Contrer l’isolement et gagner en pertinence grâce à des partenariats stratégiques à l’échelle régionale et mondiale.

8. Une croissance exponentielle : Favoriser une économie compétitive qui attire le capital humain et financier.

9. Croissance de la population : Relever les défis démographiques de l’Arménie en assurant la croissance de la population, le rapatriement et l’immigration qualifiée pour assurer son avenir.

10. Excellence dans l’éducation : Donner la priorité à l’éducation comme la plus haute valeur sociétale pour les Arméniens du monde entier.

11. Prééminence de la science, de la technologie et de la créativité : Investir dans la science, la technologie et la créativité pour stimuler l’innovation et le développement, notamment dans les domaines de la santé, de l’environnement et des économies de la connaissance.

12. Bonne gouvernance : Développer des institutions efficaces et responsables, s’engager à l’excellence et au professionnalisme dans le gouvernement et la société.

13. Société juste et réduction des inégalités : Éliminer la pauvreté, instaurer l’ouverture et l’équité dans la société.

14. Un patrimoine préservé : Construire sur notre identité unique et nos expériences historiques et les utiliser pour inspirer et guider notre avenir.

15. Prise de décision fondée sur des preuves : Exiger des dirigeants et de la société que les décisions nationales soient fondées sur des faits plutôt que sur des illusions.

Bien que le moment de notre lancement coïncide avec la campagne des élections parlementaires en Arménie, cette initiative est au-delà de tout objectif et de toute ambition politiques. Alors même que l’Arménie élit ses futurs dirigeants, cette Initiative entend encourager un débat ouvert pour choisir un avenir qui séduise et galvanise les forces collectives de l’Arménie et des Arméniens dans le monde.

Les initiateurs prévoient également d’organiser des débats publics et des discussions au cours des prochains mois, en divers endroits ainsi que virtuellement. L’objectif est de permettre une large diffusion, une participation et un engagement sur chaque objectif afin de discuter collectivement de la meilleure façon de les atteindre.

Toute personne intéressée peut devenir cosignataire en visitant le site www.futurearmenian.com, en participant aux discussions à venir de l’initiative FUTURE ARMENIAN et en planifiant ensemble les prochaines étapes.

Texte original dans les documents ci-dessous :



(en arménien)



(en russe)



(en anglais)