Nikol Pashinyan et Mikhail Mishustin se rencontrent à Kazan

Le 29 avril, le Premier ministre par intérim Nikol Pashinyan est arrivé à Kazan, en Russie, pour participer à la séance ordinaire du Conseil intergouvernemental eurasien.

Nikol Pashinyan a eu un entretien avec le Premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhail Mishustin.

En accueillant Nikol Pashinyan, Mikhail Mishustin a déclaré :

"Cher Nikol Vovayevich,

Chers collègues,

Je suis heureux de vous voir en Fédération de Russie, au Tatarstan, à Kazan, à la séance du Conseil intergouvernemental eurasien.

Tout d’abord, je vous adresse les salutations chaleureuses et les meilleurs vœux du Président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine. Nous chérissons nos relations fraternelles avec l’Arménie. Ils sont de nature alliée et stratégique depuis de nombreuses années. L’année prochaine, nous célébrerons le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 25e anniversaire du Traité d’amitié et de coopération avec l’Arménie.

Les déclarations adoptées après la fin des hostilités dans le Haut-Karabakh par les dirigeants de l’Azerbaïdjan, de l’Arménie et de la Russie le 9 novembre 2020 et le 11 janvier 2021 ont ouvert de grandes possibilités de travail conjoint. Il s’agit tout d’abord du déblocage de toutes les communications économiques et de transport, et de la création de nouvelles voies d’infrastructure. Tout cela créera les conditions d’un développement durable de la région de la Transcaucasie.

La Russie nous aide. Nous apportons une aide humanitaire à grande échelle. Et le Centre inter-agences d’intervention humanitaire crée les conditions nécessaires au retour des réfugiés sur leur lieu de résidence permanente et à la restauration ultérieure des infrastructures.

La Russie reste le premier partenaire de l’Arménie. Nos coentreprises mettent en œuvre de grands projets économiques. Malheureusement, le coronavirus a eu un impact sur la dynamique de notre commerce bilatéral : l’année dernière, le chiffre d’affaires de nos produits communs a chuté de 10 % et s’est élevé à environ 2,3 milliards USD. Bien entendu, nous ne sommes pas satisfaits d’une telle situation. Je propose de charger notre commission intergouvernementale, représentée par Alexey Overchuk de préparer de nouvelles initiatives pour accroître le chiffre d’affaires commercial et les investissements mutuels avec l’Arménie.

Nous luttons aussi activement ensemble contre le coronavirus - nous avons envoyé des kits de test à la partie arménienne et les fournitures russes du vaccin Sputnik V ont commencé. Je tiens à vous remercier vivement pour le fait que l’Arménie utilise activement l’application mobile « Voyager sans COVID-19 » développée par la Banque eurasienne de développement pour se rendre en Russie. C’est une très bonne tendance. Après tout, nous simplifions toutes les procédures pour la circulation des citoyens entre nos pays.

Nous coopérons également activement au sein de l’Union économique eurasienne. Les quatre libertés - la circulation des biens, des services, des capitaux et des travailleurs - sont à l’ordre du jour aujourd’hui. Je suis sûr que l’approfondissement de l’intégration eurasienne est dans l’intérêt des citoyens et des entrepreneurs tant en Russie qu’en Arménie.

Chère Nicole Vovaevich,

Je suis prêt à discuter de sujets d’actualité avec vous, y compris les questions à notre agenda bilatéral. S’il vous plaît, la parole est à vous.« Exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux, le Premier ministre par intérim de la République d’Arménie a déclaré : » Distingué Mikhail Vladimirovich,

Distingué Rustam Nurgaliyevich,

Chers collègues !

Je suis très heureux de vous rencontrer aujourd’hui. C’est la première fois que je viens au Tatarstan. Nous savons tous que c’est l’une des régions les plus importantes et les plus développées de Russie. Je suis convaincu qu’au cours de nos négociations, de la réunion d’aujourd’hui et lors de la séance du Conseil intergouvernemental eurasien, des discussions efficaces auront lieu et des décisions seront prises.

Comme vous l’avez dit, nos relations bilatérales se développent de manière harmonieuse et assez active. Les relations stratégiques entre la Fédération de Russie et l’Arménie s’approfondissent. Il faut constater que nos relations bilatérales se sont intensifiées, et c’est un très bon facteur pour la stabilité de notre région.

Je tiens à souligner le rôle que la Russie et le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont joué pour mettre fin à la guerre du Haut-Karabakh. Je considère que les activités des forces de maintien de la paix russes dans le Haut-Karabakh sont efficaces.

Je voudrais également souligner les activités du groupe de travail trilatéral dirigé par les vice-premiers ministres de l’Arménie, de la Russie et de l’Azerbaïdjan. Nous sommes très constructifs à cet égard. Mais je voudrais noter que, malheureusement, l’Azerbaïdjan n’a toujours pas respecté une disposition importante de la Déclaration trilatérale du 9 novembre. Il s’agit du retour des prisonniers de guerre, des otages et des autres détenus. Je tiens à remercier la Fédération de Russie pour les efforts qu’elle déploie pour résoudre cette question.

Nous apprécions beaucoup le travail de la Commission trilatérale, car l’ouverture des communications régionales peut changer toute la situation économique de notre région et renforcer les liens économiques et l’intégration entre la Russie et l’Arménie. À cette occasion, je tiens à souligner le rôle très important et constructif joué par le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Alexey Overchuk. Nous apprécions beaucoup ce travail et j’espère qu’il aboutira à des résultats concrets. Il est clair pour tout le monde que c’est important non seulement pour notre région, mais aussi pour notre région au sens large, car il s’agit ici de rétablir les liens entre le Golfe Persique et la Mer Noire, le Golfe Persique et la Fédération de Russie. Cela peut constituer un puissant facteur économique pour le développement de l’Union économique eurasienne. Je tiens à souligner une fois de plus que nous sommes dans un état d’esprit très constructif et j’espère que nos travaux actuels donneront des résultats concrets qui apporteront la stabilité, la paix et la prospérité à notre région. "

Nikol Pashinyan et Mikhail Mishustin ont abordé la situation d’après-guerre au Haut-Karabakh et les questions humanitaires. Ils ont évoqué le retour des prisonniers de guerre arméniens.

Les parties ont discuté de l’agenda des relations stratégiques arméno-russes dans les formats bilatéral et multilatéral. Les parties ont également abordé les tendances de développement de la coopération économique et l’intensification des échanges commerciaux. Dans ce contexte, les perspectives d’expansion de la coopération dans les domaines des soins de santé, du tourisme, des infrastructures et d’autres sphères ont été discutées.

Les parties ont échangé des informations sur les mesures prises pour surmonter l’épidémie de coronavirus et sur le rythme de la reprise économique. La question de l’acquisition de nouveaux lots du vaccin russe a été discutée. Les parties ont également évoqué les actions possibles pour augmenter les flux touristiques.

SOURCE : https://www.primeminister.am/fr/press-release/item/2021/04/29/Nikol-Pashinyan-Mikhail-Mishustin/