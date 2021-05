Visite de Lavrov dans le Caucase du sud le 6 mai

Selon la porte parole du MAE russe Maria Zakharova, conformément aux accords, le ministre des Affaires étrangères Sergey Lavrov effectuera des visites de travail à Erevan les 5 et 6 mai, et à Bakou les 10 et 11 mai. Les accords prévoient Des entretiens avec les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan.

Au cours de ces rencontres, M. Lavrov prévoit d’examiner en détail un large éventail de questions relatives à la coopération bilatérale et régionale et aux efforts conjoints sur la scène internationale. Les parties se concentreront sur les aspects pratiques de la mise en œuvre des déclarations des dirigeants de la Russie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie du 9 novembre 2020 et du 11 janvier 2021.