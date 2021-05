Aïvazian reçoit la délégation parlementaire française

Le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie Ara Ayvazian a reçu le 29 avril les députés de l’Assemblée nationale française Guy Teissier, François Pupponi, Valérie Boyer, Marguerite Deprez-Audebert et Xavier Breton.

Ara Ayvazian a exprimé sa satisfaction pour la solidarité des parlementaires français avec le peuple arménien et leur grande contribution à la promotion de l’amitié entre l’Arménie et la France. Le MAE par intérim Ayvazian a noté qu’un tel niveau de représentation française à la commémoration du 106e anniversaire du génocide arménien est une réaffirmation de l’engagement inébranlable de la France envers les valeurs universelles et la dignité.

Ara Ayvazian et les parlementaires français ont échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions figurant à l’agenda bilatéral franco-arménien. Les parties ont salué l’étroite coopération sur les plateformes parlementaires.

Au cours de la réunion, les parties ont évoqué les questions de paix et de sécurité régionales. Ara Ayvazian a attiré l’attention des parlementaires français sur la situation humanitaire créée en Artsakh à la suite de l’agression turco-azerbaïdjanaise et sur les problèmes socio-économiques auxquels est confrontée la population de l’Artsakh.

Le ministre arménien des Affaires étrangères par intérim a remercié les parlementaires français pour leur soutien à la population de l’Artsakh pendant et après la guerre.