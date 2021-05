Le président arménien remercie Biden

Le président Armen Sarkissian a envoyé une lettre au président Joe Biden, exprimant sa gratitude au nom du peuple arménien pour la reconnaissance du génocide.

« C’est une étape courageuse et inspirante que nous attendions depuis plus d’un siècle, qui est importante pour les Arméniens du monde entier, y compris les Arméniens-Américains, qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour la reconnaissance tout au long de leur vie, pour tous ceux qui recherchent la justice », a déclaré Sarkissian à Biden.

« L’Arménie apprécie aussi grandement la reconnaissance du génocide arménien par la Chambre des représentants des États-Unis en 2019, qui a été suivie par une décision similaire du Sénat américain. Le message du président est crucial dans le processus de reconnaissance officielle du génocide arménien par les États-Unis. Par cette déclaration, les États-Unis rendent non seulement hommage aux victimes de cet horrible crime contre l’humanité, mais défendent également les droits de l’homme, les valeurs universelles, la liberté et la démocratie », a-t-il poursuivi.

Selon le président, la reconnaissance et la condamnation internationales du génocide arménien contribueront à la prévention et à l’élimination de l’impunité dans le monde.

« La reconnaissance du génocide arménien n’est pas seulement la correction d’une erreur historique, mais aussi un message clair à la Turquie pour qu’elle s’abstienne de ses ambitions dans cette région explosive », a écrit le président Sarkissian.

Dans sa lettre, M. Sarkissian a également évoqué les perspectives de développement des relations entre les États-Unis et l’Arménie, notant que l’Arménie et les États-Unis ont toujours apprécié un partenariat solide fondé sur la confiance mutuelle et sont prêts à l’approfondir.

« Il existe un grand potentiel pour renforcer les relations entre les États-Unis et l’Arménie, pour compléter l’agenda bilatéral et multilatéral », a-t-il déclaré.

La coopération dans les domaines de l’économie, des nouvelles technologies, de la biotechnologie, de l’intelligence artificielle et d’autres domaines peut être prometteuse dans le cadre des relations bilatérales, a-t-il ajouté.

« J’exprime ma pleine volonté de travailler dur avec vous pour atteindre ces objectifs importants », a déclaré M. Sarkissian.