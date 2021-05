Le président du Karabagh souligne que le renforcement des liens avec la Russie est vital pour l’Arménie comme pour l’Artsakh

“Je vois l’avenir de l’Arménie et de l’Artsakh dans le cadre d’une coopération militaro-politique nouvelle et approfondie [avec la Russie]”, a déclaré mercredi 29 avril le président du Haut-Karabagh, Ara Harioutiounian, lors d’une réunion à Stepanakert. “Ensemble avec la Russie, il nous faut faire face à la nouvelle situation car, comme je l’ai dit, la Turquie n’a pâs l’intention de quitter la région”. A. Harioutiounian a ajouté que la Turquie “a participé à la guerre dans les rangs de l’armée ennemie” et a aussi recruté des milliers de mercenaires syriens pour le compte de l’armée de l’Azerbaïdjan. Ce fut la (...)