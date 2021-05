L’Europe appelle l’Azerbaïdjan à libérer tous ses prisonniers arméniens

Dans une déclaration publiée mercredi 29 avril, l’Union européenne a salué la “consolidation du cessez-le-feu sur le terrain”, la restitution des dépouilles des personnes tuées durant les combats de la guerre du Karabagh de l’automne 2020 et l’aide humanitaire fournie aux civils dans la zone du conflit. “L’Union européenne réaffirme, toutefois, que des efforts accrus sont nécessaires pour construire la confiance entre les deux pays et avancer vers une paix durable”, indique la déclaration soumise au Conseil de l’Europe. “Cela implique qu’on évite de recourir à une rhétorique hostile et agressive, et qu’on permette, le plus tôt possible, le retour de tous les prisonniers de guerre et autres personnes en captivité, quelles que soient les circonstances de leur arrestation, ainsi que la coopération sur d’autres questions importantes, comme le déminage”, ajoute la déclaration. L‘accord de cessez-le-feu conclu les 9 et 10 novembre 2020 par les Arméniens et les Azéris sous l’égide de la Russie prévoit notamment la libération inconditionnelle de tous les prisonniers retenus captifs par les parties en conflit. Les soldats de la paix russes stationnés au Karabagh avaient permis plusieurs échanges de prisonniers en décembre et en début d’année. Seul l’Azerbaïdjan est concerné, l’Arménie et le Karabagh ne détenant aucun prisonnier azéri.

A ce jour, 69 prisonniers de guerre et civils arméniens ont été libérés. Plus de cent autres seraient toujours détenus dans les prisons d’Azerbaïdjan. Les autorités d’Azerbaïdjan affirment que ces prisonniers ne sont pas couverts par les termes de l’accord de cessez-le-feu car ils auraient éé faits prisonniers après sa mise en œuvre, le 10 novembre dernier. Elles les considèrent comme des “terroristes” et n’ont pas l’intention de les libérer. Ces derniers mois, Bakou aurait ainsi refusé d’informer la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sur la situation des prisonniers arméniens. La déclaration de l’UE souligne que les autorités de l’Azerbaïdjan sont tenues de se plier aux “mesures provisoires ” afférentes énoncées par la CEDH en réponse aux plaintes déposées par l’Arménie. “Nous appelons l’Azerbaïdjan à fournir les informations demandées par la Cour”, indique le texte de la déclaration. Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a salué la “très importante” déclaration de l’UE lors de la réunion hébdomadaire du conseil des ministres jeudi à Erevan, en ajoutant que la pression internationale croissante exercée sur Bakou “augmente notre optimisme concernant l’obtention de résultats concrets sur la question”. “Il nous faut être aussi unis, patients et fermes que possible”, a insisté N. Pachinian. Les médiateurs américain, russe et français coprésidant le Groupe de Minsk de l’OSCE ont aussi appelé à la libéraion de tous les prisonniers de guerre et civils arméniens au début du mois.