Pachinian critique la lenteur de la campagne de vaccination en Arménie

La crise très grave dans laquelle la guerre du Karabagh et la défaite qui l’a sanctionnée ont plongé l’Arménie ont relégué à l’arrière plan la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie de coronavirus, dont la gestion pour le moins hasardeuse par le gouvernement de Nikol Pachinian avait suscité jusque là toutes les critiques de l’opposition. A l’approche des législatives anticipées de juin, l’opposition concentre ses attaques contre le gouvernement et son chef qui brigue un nouveau mandat sur la défaite militaire dont elle le rend responsable, mais se montre nettement moins offensive concernant la gestion de la crise sanitaire, qui pose toutefois toujours problème. Jeudi 29 avril, Pachinian lui-même est monté en première ligne pour déplorer les lenteurs de la campagne de vaccination en Arménie, qui est très en deça des objectifs pourtant minimalistes que s’est fixés son gouvernement pour la couverture vaccinale des quelque 3 millions d’Arméniens. Il a notamment appelé ses ministres à montrer l’exemple, et à se faire vacciner, pour inciter une population plutôt sceptique à se protéger contre un virus qui continue sa propagation. A ce jour, quelque 2 700 personnes seulement une reçu leur première dose de vaccin, soit moins de 0,1% de la population, alors que la campagne de vaccination a été officiellement lancée le 13 avril en Arménie. “C’est un chiffre honteusement bas”, a déploré le premier ministre, démissionnaire depuis une semaine mais toujours en fonction jusqu’aux législatives du 20 juin, lors de la réunion hébdomadaire du Conseil des ministres à Erevan. Pachinian a indiqué que la vaccination était indispensable non seulement pour réduire les contaminations au coronavirus et les morts qui en résultent, mais aussi pour accélérer la sortie d’une récession sans précédent causée par la pandémie. “Si nous n’affichons pas un taux de vaccination significatif le mois prochain, alors notre secteur du tourisme connaîtra de sérieux problèmes cette année encore”, a mis en garde le premier ministre.

L’Arménie a reçu 24 000 doses d’AstraZeneca le 28 mars et 43 000 du vaccin russe Sputnik V dans les semaines qui ont suivi. Le gouvernement envisage d’importer plus de vaccins dans les semaines à venir. La campagne était initialement limitée au personnel soignant, aux personnes âgées et à celles souffrant de maladies chroniques. Eu égard au manque d’enthousiasme suscité par le vaccin dans les catégories visées, la ministre de la santé Anahit Avanesian avait autorisé à la fin de la semaine dernière les centres médicaux à administrer des doses d’AstraZeneca à tous les adultes se portant candidats à la vaccination. Si les Arméniens sont réticents à la vaccination en général, les controverses auxquelles a donné lieu dans le monde le vaccin qu’on leur propose n’ont pas contribué à les convaincre de se faire vacciner. Différents rapports ont fait état d’effets secondaires aggravés chez Astra Zeneca par des cas suspects de tromboses. Tants N.Pachinian qu’A.Avanesian ont insisté jeudi sur le fait que ce risque d’effets secondaires graves était minime. A.Avanesian et son vice-ministre Tigrane Avinian ont reçu publiquement une première dose d’AstraZeneca la veille dans le cadre d’une campagne visant à encourager les Arméniens à suivre leur exemple. “Je me sens parfaitement bien et j’espère que cet exemple sera contagieux”, a déclaré la ministre de la santé dans un jeu de mots douteux à l’adresse de ses collègues du gouvernement, qu’elle a appelés à se faire vaccinés. N.Pachinian a surenchéri, en déclarant que tous les membres du gouvernement devraient recvevoir une première dose de vaccin dans la semaine. Le scepticisme à l’égard des vaccins est apparemment tel en Arménie que la question des passe droits, soulignée dans d’autres pays, ne s’y pose pas. L’Arménie a pourtant été durement frappée par la pandémie, qui a contaminé 215 528 personnes depuis un an, et provoqué la mort de 5 090 personnes. Le ministère arménien de la santé a fait état jeudi de 20 nouveaux décès dus au COVID-19 dans les dernières 24 heures.

Le pays fait face depuis février à une troisième vague, alimentant les critiques des opposants au gouvernement qui lui reprochent de ne pas avoir su faire respecter les mesures sanitaires préconisées pour endiguer l’épidémie. La guerre du Karabagh, et la crise politique et morale lancinante qu’elle a provoquée dans une population qui, si elle n’a pas participé aux nombreuses manifestations, a connu un tel état d’abattement que les mesures préconisées contre le virus lui semblaient secondaires, n’ont pas arrangé la situation sanitaire, on s’en doute. La situation à cet égard, n’est d’ailleurs pas meilleure, au contraire, dans un Azerbaïdjan toujours grisé par sa victoire sur les Arméniens du Karabagh. Le nombre des décès liés au covid, qui était nettement inférieur à celui affiché par l’Arménie avant la guerre de l’automne 2020, pour une population qui plus est trois fois plus nombreuse, a brusquement augmenté, et l’Azerbaïdjan compte aujourd’hui officiellement quelque 400 morts de plus que l’Arménie. Mais les courbes de contamination peuvent être dues à bien d’autres facteurs. Ainsi la Géorgie, qui faisait partie en septembre 2020 encore, des « meilleurs élèves » de la planète dans la lutte contre le covid, avec queques milliers de cas seulement, a dépassé ses deux voisins du Sud Caucase dans ce sinistre décompte…