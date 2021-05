Plus de 100 habitations sont en construction au village de Karmir Chouka en Artsakh

Artak Beglaryan l’ex-responsable des droits de l’homme en Artsakh aujourd’hui conseiller présidentiel indique sur sa page facebook « il y a deux jours, avec le défenseur des droits de l’homme Gegham Stepanyan et le procureur général Gurgen Nersisyan, nous avons visité les communes de Taghavard et du Karmir Chouka. Nous avons appris les conditions de sécurité des villages, les problèmes des personnes déplacées et nous avons eu des conversations avec un groupe de résidents.

Les questions et les préoccupations des villageois sont devenues plus claires, je leur ai transmis les approches et les programmes à venir sur diverses questions.

La plus importante nouvelle est que plus de 100 nouveaux appartements sont en travaux de construction d’un quartier à Karmir Chouka. Parallèlement à aux fondations en béton, des maisons d’assemblage rapide seront installées et espérons que le quartier sera prêt à être habité à court terme ».

Ainsi ces constructions pour installer des populations dans ce village près de Martouni et d’une importance stratégique pour l’Artsakh sont encourageants.

Krikor Amirzayan