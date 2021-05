A Valence, le C24 persiste : l’élu déchu est bien un négationniste, les preuves

Les réponses apportées dans « Le Dauphiné Libéré » (du jeudi 29 avril) par Yasin Yildirim l’élu de Valence contraint à la démission pour cause de négationnisme flagrant prouvent dans leur contenu que cet ex-élu de la République est bien un négationniste. Pour contourner le mot « génocide » qui lui est tabou comme d’ailleurs celle de la position officielle de la Turquie, il évoque « l’existence de massacres ignobles et inacceptables dont la communauté arménienne a été victime en 1915 ». Ces « massacres ignobles » en France ont une loi et nom, celui de génocide.



Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne du bassin valentinois juge inacceptable de contourner ainsi un mot qui fait toute la différence : génocide. Oui les Arméniens ont été victime d’un génocide. Le terme « massacre » utilisé par l’élu est pour cacher la gravité de la planification par la Turquie du génocide des Arméniens en 1915, qualifié de Premier génocide du 20e siècle et dont le président américain Joe Biden l’a reconnu en employant le terme « génocide » et non massacres. Car l’histoire de l’humanité fourmille de milliers de massacres mais le génocide, ce Crime contre l’humanité est une notion de crime imprescriptible de la mémoire.

Par ailleurs, l’ancien élu affirme qu’il a « voté les délibérations du conseil municipal qui allaient dans le sens de la communauté arménienne ». Quel « sens » s’agit-il, ce vote de reconnaissance du génocide -terme que l’ex-élu évite une nouvelle fois- était pour la communauté arménienne ou pour réaffirmer une loi de la République, cette de la reconnaissance du génocide arménien ? Cette loi de la République est pour tous les enfants de la République et non seulement pour la communauté arménienne. Mais la volonté de l’ex-élu est justement de réduire cet acte à la communauté arménienne afin d’évoquer plus tard le terme « communautarisme ». Les Français d’origine arménienne ont largement prouvé par le respect des valeurs de la République qu’ils étaient aux antipodes du communautarisme. Un cas exemplaire que d’autres communautés seraient bien inspirées de suivre.

Au regard de tous ces éléments et de l’argument du « terrorisme arménien » utilisé par Yasin Yildirim, argument qui vient tout droit d’Ankara, nous maintenons nos affirmations : l’ex-élu de la République est un négationniste. Nous le regrettons.

Nous appelons une nouvelle fois le gouvernement à la nécessité d’une loi de pénalisation du génocide arménien afin que de tels actes violant la mémoire arménienne ainsi que celle de l’humanité toute entière, puissent être pénalement sanctionnés.

Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche