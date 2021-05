Des expositions virtuelles

C’est le plus grand musée arménien de la diaspora. Basé dans l’Etat du Massachussets, l’Armenian Museum of America a réuni dans ses collections plus de 25 000 objets, dont 5 000 pièces de monnaie arméniennes anciennes et médiévales, 1 000 timbres et cartes, 30 000 livres, 3 000 textiles et 180 tapis arméniens inscrits, ainsi qu’une vaste collection d’objets urartiens et religieux, de céramiques, d’enluminures médiévales et de divers autres objets. La collection comprend des objets d’importance historique, dont cinq des bibles arméniennes imprimées à Amsterdam en 1666.

Aujourd’hui, grâce à ses expositions virtuelles, il est possible de voyager dans le temps et l’espace. On pourra admirer une collection de tapis d’Artsakh, des broderies, des peintures.... A découvrir et faire découvrir aux petits et grands.

Pour accéder au musée en ligne :

https://www.armenianmuseum.org/

Un excellent article du magazine d’art indépendant consacré à l’art arménien, Hyperallergic, est consacré à une mini exposition que l’on trouve dans ce musée. Ces dioramas montrent les différents habitats des Arméniens avant le génocide suivant les régions dans l’empire ottoman. Pas besoin de comprendre l’anglais pour regarder les maisons reconstituées. A ne rater sous aucun prétexte.

Pour accéder à l’article :

https://hyperallergic.com/639434/unique-folk-art-recreates-the-world-before-the-armenian-genocide/?utm_campaign=weekly&utm_content=20210427&utm_medium=email&utm_source=newsletter