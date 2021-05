L’Union douanière progresse

Décidément, rien ne sert de leçon. On apprend que l’Union douanière entre l’Europe et la Turquie avance. Les diplomates travaillent à une modernisation de cet accord très technique signé en 1995. Une bonne nouvelle, paraît-il, car Ankara est un partenaire économique essentiel des Européens. En revanche, il ne serait plus question de faciliter l’obtention de visas de citoyens turcs en direction de l’UE. Pour l’instant....