Le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine est parti pour une tournée aux États-Unis

Le Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine, est parti pour une tournée aux Etats-Unis le 29 avril, rapporte le Saint-Siège d’Etchmiadzine.

Sa Sainteté Karékine II rencontrera le Primat du Diocèse oriental de l’Eglise arménienne des Etats-Unis et le Conseil diocésain. II rencontrera également les philanthropes du Saint-Siège d’Etchmiadzine pour discuter des programmes mis en œuvre avec leur aide.

Des rencontres avec d’autres personnes et organisations sont également prévues, au cours desquelles les conséquences de la récente guerre d’Artsakh et les défis actuels seront abordés.