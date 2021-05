Ce matin, 29 avril, sur Europe1, Sonia Mabrouk, dans son émission L’Interview politique , recevait l’ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner.

Plusieurs sujets ont été abordés, comme les conditions d’incarcération et les demandes de transfert en France du jeune Fabien Azoulay, arrêté à Istanbul pour détention de substance interdite en Turquie. Et également à propos de l’ingérence de la Turquie en France.

Le débat s’est aussi focalisé sur la reconnaissance du génocide des Arméniens par le Président américain Joe Biden le 24 avril dernier. À ce propos, l’ambassadeur a estimé que l’utilisation du mot « génocide » est de plus en plus utilisé à tort et à travers, ajoutant Aujourd’hui on constate une utilisation abusive de ce terme. Je sais qu’en France vous n’acceptez pas que l’on utilise le terme « génocide » pour ce qui s’est passé en Algérie avant l’indépendance. C’est la même chose en Turquie.

Pour lui, « il faut s’en tenir à la définition purement juridique ». Et « Cela n’empêche pas la Turquie d’exprimer une compassion sincère que vous pouvez notamment voir dans le message de condoléance envoyé par le président de la République chaque 24 avril aux représentants de la communauté arménienne en Turquie. »