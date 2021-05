Le secrétaire d’Etat souligne l’importance du Groupe de Minsk

Selon Ned Price, porte-parole du Departement d’Etat, le Secrétaire d’Etat Antony J. Blinken s’est entretenu aujourd’hui avec le Président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Le Secrétaire Blinken et le Président Aliyev ont souligné l’importance continue du partenariat bilatéral entre les Etats-Unis et l’Azerbaïdjan, et ont discuté d’une série de questions. Le Secrétaire a souligné l’importance du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Secrétaire a noté l’importance des efforts continus des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE pour négocier un règlement politique durable du conflit du Haut-Karabakh bénéficiant à tous les peuples de la région.

https://www.state.gov/secretary-blinkens-call-with-azerbaijani-president-aliyev/